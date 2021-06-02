Олимпийский комитет России (ОКР) получил тредбан, который приобрел ранее. Лыжники и биатлонисты смогут тренироваться на нем с июля. Предполагается, что тренажер установят в Инновационном центре ОКР.

«Тредбан привезли в ОКР. Думаю, что уже в июле его можно будет использовать. Сейчас делаем помещение для него», – сообщил ТАСС заместитель руководителя главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Александр Грушин.

Тредбан – главное лыжное слово концовки сезона-2020/21. Его озвучил чемпион мира и двукратный обладатель «БХГ» Александр Большунов в одном из интервью после заключительного кубкового этапа. Подводя итоги соревновательного года, лыжник объяснил, в чем сборная Норвегии превосходит российскую команду, и упомянул наличие у норвежцев тредбана, которого нет у него самого. Лидер сборной России заявил, что именно такого тренажера не хватает ему для лучшей подготовки к сезону.

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Значит ли это, что в олимпийском сезоне Большунов разорвет норвежцев? Кажется, радоваться рано. Ведь новенький тредбан установят в Москве, и пользоваться им Большунов не сможет, поскольку тренировочные сборы лыжника не проводятся в столице. Еще в конце сезона лыжник заявил, что занимается получением своего тредбана – отдельно от ОКР. И даже готов приобрести его за личные деньги.

«Новости были достаточно своеобразные. Сказали, что его заказали для меня, но на самом деле его заказал Олимпийский комитет России для тестирования. Возможно, он приедет, а может, и нет. Я не знаю, где он будет находиться, и непонятно, можно ли вообще будет туда попасть, чтобы провести тренировку. Так что моя цель как была, так и остается – я хочу его приобрести. Разговор идет в том же режиме. Думаю, мы найдем понимание, и я смогу его достать», – заявлял Александр в начале апреля. За 2 месяца ситуация не изменилась – судьба личного тредбана Большунова до сих пор неизвестна.

Большунов в сезоне-2020/21 выиграл четыре медали ЧМ-2021, включая золото, а также общий зачет Кубка мира.

Тредбан выглядит как беговая дорожка для лыжероллеров. По словам Большунова, его стоимость – около 120 тысяч евро.

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