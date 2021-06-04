Состоялись президентские выборы в Международной федерации лыжного спорта (FIS). По итогам во главе организации встал 59-летний шведский миллиардер Йохан Элиаш. Предприниматель, выдвинутый Великобританией, набрал 54% голосов.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе вошла в совет FIS. В совет были избраны 16 человек из 19 кандидатов, легендарная российская лыжница вошла с последнего места. Не исключено, что Вяльбе придется покинуть совет, если он будет избрана в Госдуму.

Элиаш сменил на посту президента Джанфранко Каспера, возглавлявшего FIS с 1998 года.

Вяльбе – трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира. Она занимает пост президента ФЛГР с 2010 года.

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