У Вероники Степановой есть все, чтобы в ближайшее время стать новой звездой российских и мировых лыжных гонок. На юниорском чемпионате мира 2021 года в Вуокатти она выиграла 5-километровую коньковую гонку и почти принесла России эстафетное золото – отыграла около 15 секунд за 3,3 километра на последнем этапе, но дистанции все-таки не хватило. Та погоня стала одним из самых приятных воспоминаний о сезоне наряду с победами Александра Большунова.

К олимпийскому сезону 20-летняя Степанова готовится во взрослой сборной с группой Егора Сорина. Во время Blink – культового лыжероллерного фестиваля в Норвегии – лыжница пообщалась с Eurosport.ru. Она уверена, что спорт – это не только результаты, но и шоу, а в коллегах ценит медийность, яркость и умение выделяться. Сама Вероника – именно такая.

– Вы с Татьяной Сориной сейчас на Blink – в окружении топовых лыжниц и лыжников. Как ощущения?

Лыжные гонки Вяльбе вошла в совет FIS, у организации новый президент 04/06/2021 В 13:51

– Blink – особые соревнования по духу и организации. Их трудно поставить в один ряд с теми международными гонками, в которых мне приходилось участвовать. С одной стороны, присутствие большинства главных звезд – знаете, когда стоишь на старте с Йохауг, Каллой, трио Венг – это не может не волновать. С другой – расслабленная атмосфера, на Blink нет четких правил отбора. Организаторы приглашают спортсменов индивидуально, пользуясь своими собственными критериями отбора. Многие приезжают со своими женами, мужьями, бой- и герлфрендами – либо используют свободное от гонок время, чтобы найти их на месте, ха!

При этом Blink – это все таки соревнования. Тот темп, которым Тереза [Йохауг] пошла сразу со старта на Lysebotn Opp – это просто что-то невероятное, другая лига по сравнению с тем, что мне когда-либо приходилось испытывать. Сам подъем чудовищно тяжел, и любые аналогии с обычными гонками просто неуместны. Мое выступление удачным не назовешь – старая травма, которая, увы, проявилась и не дала показать все, на что я способна.

– Вы готовитесь к сезону с Егором Сориным – говорят, он тренер с суперсовременным подходом. Это так? Расскажите, как проходит подготовка.

– Егор Владимирович – один из самых прогрессивных тренеров не только у нас в стране, но и в мире. От изучения и применения последних научных работ до анализа тех тренировок, которые зарубежные спортсмены выкладывают в соцсети, или просто наблюдения за ними со стороны в подготовительный и соревновательный период. Все анализируется, многое используется для достижения результата.

– Первый сезон во взрослой сборной – сразу олимпийский. Это накладывает дополнительную ответственность?

– Первый сезон во взрослой сборной – это всегда небольшой стресс. Адаптация, смена тренировочного процесса. Никакого давления со стороны тренера не ощущаю, коллектив отличный – большинство я хорошо знаю по юниорской сборной.

– В одном из предыдущих интервью вы рассказывали, что вас могли привлечь к основе еще в прошлом году, но Елена Валерьевна Вяльбе настояла придержать в юниорах. Вы говорили, что не до конца поняли это решение, а какие мысли сейчас?

– Сейчас считаю правильным, что меня оставили еще на год в юниорской сборной. «Кто понял жизнь – тот не спешит», – сейчас мне лучше понятен смысл этого выражения.

– Есть ли планы во время Blink не только посоревноваться, но и провести совместные тренировки с норвежками или шведками?

– Желание проводить совместные тренировки со спортсменами других сборных всегда есть. Уникальный опыт и, как правило, всегда что-то новое. Такой шанс у меня был на межсборье в финском Вуокатти. Но, к сожалению, из-за подготовки к тестированию я не смогла провести полноценные тренировки со сборной Финляндии – а меня приглашали.

– Кто больше импонирует из лыжниц мирового топа?

– Больше всего импонируют медийные, яркие и умеющие выделяться. Спорт – это не только личные достижения и реализация амбиций. Также это шоу. Зритель наблюдает не только за запоминающимися победами, но и спортсменами как личностями. Например, Юлия Ступак со своими танцами. Джессика Диггинс – эмоциональная девушка, улыбчивая. Иван Якимушкин – его интервью всегда запоминаются.

Заводной танец Ступак и Диггинс на церемонии награждения «Тур де Ски»

– То есть, российские лыжники все же должны быть медийными фигурами?

– Моя интерпретация: если соцмедиа и интервью не занимают значительную часть времени для отдыха – why not? (Почему нет? – Eurosport). Я уже говорила в одном из интервью: я занимаюсь своими соцсетями не одна, у меня есть доверенные люди, хотя последнее слово, естественно, за мной – когда это необходимо.

– Как представитель молодого поколения вы наверняка читаете комментарии в соцсетях. Бывает ли, что хочется пойти поругаться с болельщиками, донести свою правду и точку зрения?

– Нет. Грубости и непристойные предложения я просто не вижу. Доказывать свою точку зрения никому не собираюсь.

– Назовите свои сильные стороны как лыжницы – какие качества могут помочь стать лучше других?

– Это качество со мной с рождения. Родители и близкие родственники могут это подтвердить – упрямство. Оно помогает не сдаться на лыжне, но иногда мешает в личной жизни, ха!

– Каким исходом следующего сезона будете довольны? А если представить абсолютно максимальную цель – какая она?

– Как минимум – личная медаль с молодежного чемпионата мира. Как максимум – медаль Олимпиады.

– В Пекине придется выступать без гимна и флага. Каково ваше отношение к этому? Есть какая-то принципиальность – или главное отобраться и пробежать на максимум?

– Для меня это оскорбление и непонимание. Мы своевременно заполняем ADAMS и выполняем все условия ВАДА и РУСАДА. Наше поколение и допинг никак в одной фразе не совмещаются. Почему мы должны страдать? Полное неуважение и унижение к нашей спортсменке было проявлено на чемпионате мира по шашкам в Польше, когда флаг России убрали со стола во время матча. Например, США могли бы позволить так издеваться над собой? Думаю, что нет.

Блиц

Конек или классика? – Конек.

Спринт или 30 км? – Спринт.

Тренироваться в России или Европе? – В Европе.

Победа в общем зачете Кубка мира или на Олимпиаде? – Победа на Олимпиаде.

Победа в общем зачете Кубка мира или на чемпионате мира? – Победа на чемпионате мира.

Личное серебро Олимпиады или эстафетное золото? – Эстафетное золото.

Лыжные гонки ОКР купил тредбан – но не для Большунова. Что это значит? 02/06/2021 В 17:14