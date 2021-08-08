Российская лыжница Вероника Степанова в интервью Eurosport.ru рассказала, кто из спортсменок мирового топа ей нравится и ответила, должны ли лыжники быть медийными фигурами.

– Кто больше импонирует из лыжниц мирового топа?

– Больше всего импонируют медийные, яркие и умеющие выделяться. Спорт – это не только личные достижения и реализация амбиций. Также это шоу. Зритель наблюдает не только за запоминающимися победами, но и спортсменами как личностями. Например, Юлия Ступак со своими танцами. Джессика Диггинс – эмоциональная девушка, улыбчивая. Иван Якимушкин – его интервью всегда запоминаются.

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– То есть, российские лыжники все же должны быть медийными фигурами?

– Моя интерпретация: если соцмедиа и интервью не занимают значительную часть времени для отдыха – why not? (Почему нет? – Eurosport). Я уже говорила в одном из интервью: я занимаюсь своими соцсетями не одна, у меня есть доверенные люди, хотя последнее слово, естественно, за мной – когда это необходимо, – сказала Степанова.

На юниорском чемпионате мира 2021 года в Вуокатти Степанова выиграла 5-километровую коньковую гонку и почти принесла России эстафетное золото – она отыграла около 15 секунд за 3,3 километра на последнем этапе, но дистанции все-таки не хватило.

Степанова получила место во взрослой сборной для подготовки к олимпийскому сезону-2021/22.

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