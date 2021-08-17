Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала информацию, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо может пропустить Олимпиаду, если будет существовать риск заражения коронавирусом.

«Я никогда не слушаю и никак не реагирую на такие высказывания спортсменов. Многие выступают по разным поводам: кого-то не устраивают какие-то политические моменты, связанные с Китаем, кого-то не устраивает ситуация с коронавирусом. Могу сказать, что спортсмены всего мира тренировались и соревновались весь прошлый сезон, также прошла Олимпиада в Токио. Поэтому я считаю, что это все из разряда «надо о себе напомнить». Клебо просто решил о себе напомнить.

В целом, не хотите – не приезжайте, это же дело добровольное. Для меня это очень странно. Цель любого спортсмена, тем более такого класса – победа на Олимпиаде. Я понимаю, что здоровье на первом плане, но мир практически научился жить с этой болезнью, с этой проблемой. У нас есть вакцинация, кто-то уже повторно ее делал, и ничего, живут. Тем более есть опыт чемпионата мира в Оберстдорфе, где Клебо бегал и завоевывал медали. А сейчас это выглядит как популизм», – сказала Вяльбе по сообщению «Р-Спорт»

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