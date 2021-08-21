Лыжники, входящие в тренировочную группу Юрия Бородавко, приняли участие на этапе Кубка мира по лыжероллерам, который проходит в эстонском Отепя 20-22 августа.
Иногда эти соревнования сопряжены с серьезными опасностями. 21 августа Денис Спицов и Алексей Червоткин попали в жуткий завал во время 26-километрового масс-старта.
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- В программе этапа коньковый спринт, масс-старт свободным стилем на 26 км, а также гонки с раздельного старта классикой на 10/15 км.
- 20 августа спринтерскую гонку в Отепя выиграла Наталья Непряева.
- Кубок мира по лыжным гонкам стартует 26 ноября в финской Руке.
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