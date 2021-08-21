В Нижегородской области погибла 16-летняя лыжница Динара Гаджиева. 9 августа она получила тяжелую травму в лагере «Лесная поляна».
«Чемпионат» написал, что Гаджиева на высокой скорости упала на тренировке по лыжероллерам и разбила голову. Девушку экстренно доставили в ближайшую поликлинику Сарова, но врачи не спасли спортсменку.
Источник отмечает, что лыжница в момент падения находилась в защитном шлеме. Гаджиева входила в сборную Нижегородской области по лыжным гонкам, неоднократно заходила в призы и побеждала на региональных чемпионатах.
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«Это невосполнимая потеря для всех нас… Федерация лыжных гонок Нижегородской области искренне сожалеет и скорбит об утрате Динары Гаджиевой. Выражаем соболезнования родным и близким», – говорится на сайте областной федерации.
- Гаджиевой было всего 16 лет, через месяц спортсменке исполнилось бы 17.
- Прощание с Динарой состоялось через неделю после инцидента на тренировке 17 августа.
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