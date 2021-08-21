В Нижегородской области погибла 16-летняя лыжница Динара Гаджиева. 9 августа она получила тяжелую травму в лагере «Лесная поляна».

«Чемпионат» написал , что Гаджиева на высокой скорости упала на тренировке по лыжероллерам и разбила голову. Девушку экстренно доставили в ближайшую поликлинику Сарова, но врачи не спасли спортсменку.

Источник отмечает, что лыжница в момент падения находилась в защитном шлеме. Гаджиева входила в сборную Нижегородской области по лыжным гонкам, неоднократно заходила в призы и побеждала на региональных чемпионатах.

Лыжные гонки Спицов и Червоткин попали в жуткий завал во время масс-старта 7 ЧАСОВ НАЗАД

«Это невосполнимая потеря для всех нас… Федерация лыжных гонок Нижегородской области искренне сожалеет и скорбит об утрате Динары Гаджиевой. Выражаем соболезнования родным и близким», – говорится на сайте областной федерации.

Гаджиевой было всего 16 лет, через месяц спортсменке исполнилось бы 17.

Прощание с Динарой состоялось через неделю после инцидента на тренировке 17 августа.

Лыжные гонки Вяльбе: «Клебо привлекает внимание рассказами о пропуске Олимпиады» 17/08/2021 В 15:31