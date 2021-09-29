Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отказалась от мандата депутата Государственной Думы. Вяльбе заменит экс-депутат заксобрания Владимирской области Алексей Говырин.
Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
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«Центральная избирательная комиссия Российской Федерации приняла решение о передаче мандата Елены Вяльбе экс-депутату областного Законодательного Собрания Говырину Алексею Борисовичу. Теперь Владимирская область будет представлена в Государственной Думе Российской Федерации тремя депутатами «Единой России» – Григорием Аникеевым, Игорем Игошиным и Алексеем Говыриным», – приводит сообщении пресс-службы регионального отделения «Единой России» ТАСС.
- Елена Вяльбе на выборах проходила под первым номером в региональной группе № 29 по Владимирской и Ивановской областям.
- Она занимает должность президента Федерации лыжных гонок России с 2010 года.
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