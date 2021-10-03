Международная федерация лыжного спорта рассказала, как будут проходить смешанные гонки на этапе Кубка мира в Фалуне в новом сезоне.
Известно, что дистанционная эстафета пройдет в формате 4х5 км. Очередность этапов: женщина-мужчина-мужчина-женщина. Командный спринт будет состоять из 12 кругов. Нечетные круги будут проходить женщины, четные – мужчины.
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В смешанном командном спринте вместо полуфиналов состоится квалификация по аналогии с индивидуальным спринтом. В зачет команды пойдет сумма результатов мужчины и женщины. В финал выйдут 20 лучших команд, а после каждого четного круга две последние команды будут снимать с гонки. Кроме того, для передачи эстафеты касание партнера по команде не потребуется, сообщает официальный сайт FIS.
- В гонках сможет принять участие только одна команда от каждой страны.
- Все этапы спортсмены будут проходить коньком.
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