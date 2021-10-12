Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Марит Бьорген призналась, что сдала положительный допинг-тест на ЧМ-2017 в Лахти.

На том чемпионате мира норвежская спортсменка выиграла четыре золота – в скиатлоне, разделке на 10 км классикой, эстафете и марафоне. О положительной допинг-пробе Бьорген рассказала в биографической книге «Сердце победителя».

В апреле, сразу после возвращения из Лахти, лыжнице позвонил врач сборной Петтер Олберг. Он спросил, где Марит находится и одна ли она сейчас. В это время Бьорген была дома вместе с мужем Фредом Борре и сыном Мариусом. Тогда Олберг рассказал о сообщении от FIS. В допинг-пробе, сданной после марафона на ЧМ в Лахти, обнаружились отклонения. В книге Марит призналась, что в этот момент испытала чувство, будто кто-то всадил ей когти в живот и разодрал его. У нее началась паника. Бьорген плакала, изо всех сил пыталась восстановить дыхание, ее тошнило.

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На презентации книги Марит Бьорген поделилась пережитыми эмоциями. Она сразу представила заголовки в газетах, море фотовспышек на пресс-конференции, злорадство и осуждение. «Этот звонок был кошмарен. Ранее случились допинговые дела Мартина Йонсруда Сундбю и Терезы Йохауг, и мне казалось, что такое невозможно», – приводит слова норвежки VG

Марит Бьорген Фото: Getty Images

Анализ мочи содержал следы 19-норандростерона – анаболического андрогенного стероида, который является метаболитом нандролона. Он входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Это случилось из-за того, что Бьорген до и во время ЧМ-2017 принимала Primolut-N по три таблетки в день. Он используется для сдвига менструального цикла и является распространенным среди спортсменок. Препарат указан в списке разрешенных к применению лекарств. Входящий в его состав норэтистерон преобразуется в организме и выводится с мочой в виде стероида 19-норандростерона. По мнению врача сборной, концентрация стероида оказалась высокой из-за обезвоживания во время марафона.

Бьорген потратила три дня на то, чтобы сформулировать объяснение для FIS. Спортсменка ожидала ответа в течение двух недель. Бьорген описывает это время как ад: «Я испытывала беспокойство, плохо спала, меня тошнило, я без конца ждала телефонного звонка».

В ответе FIS говорилось, что объяснения Марит совпали с заключением лаборатории. Расследование было завершено, допинговое дело открывать не стали. История не попала в прессу.

Марит Бьорген – самая титулованная спортсменка зимних Олимпиад. Норвежка выиграла восемь золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали Игр.

Также Бьорген является 18-кратной чемпионкой мира. Она 114 раз выигрывала на этапах Кубка мира, четырежды побеждала в общем зачете.

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