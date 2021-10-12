«Марит Бьорген сдала положительную пробу после чемпионата мира 2017 года» – с такими заголовками проснулись лыжные медиа 12 октября 2021 года. Одного дня не хватило до 13-го – 13 октября пять лет назад на допинге попалась еще одна топовая лыжница из Норвегии, Тереза Йохауг, которая до сих пор разрывает соперниц на дистанции и готовится наконец взять личное золото Олимпиады.
41-летняя Бьорген – восьмикратная олимпийская чемпионка и 18-кратная чемпионка мира – уже завершила карьеру в сборной и выпустила автобиографию «Сердце победителя». В книге она откровенно рассказала о положительном допинг-тесте, который сдала после ЧМ-2017 в Лахти – супертурнира с четырьмя золотыми медалями.
Анализ мочи показал наличие следов 19-норандростерона, входящего в запрещенный список ВАДА. Этот препарат – метаболит нандролона, анаболического андрогенного стероида. Но FIS закрыла дело без огласки, и все стало известно только в 2021-м.
Лыжные гонки
Бьорген сдала положительный допинг-тест после ЧМ-2017
Почему Бьорген оправдали?
Во время ЧМ Бьорген принимала Primolut-N, разрешенный к применению и используемый для сдвига менструального цикла.
Марит Бьорген на ЧМ-2017
Фото: Getty Images
По мнению врача сборной Петтера Олберга, концентрация стероида оказалась высокой из-за обезвоживания во время 30-километрового марафона. Входящий в состав Primolut-N норэтистерон преобразуется в организме и выводится с мочой как раз в виде стероида 19-норандростерона.
«Я не был готов к тому, что препарат может дать положительную реакцию на допинг, – заявил Олберг. – Рецепт выписывал другой врач, но я был с ней на всех допинг-контролях в Лахти и знал, что она указывала этот препарат. Я впервые услышал, что он может дать такую реакцию».
Бьорген и ее доктор потратили три дня, чтобы составить объяснения для FIS, а потом в течение двух недель ожидали ответа. Реакция Международной федерации успокоила прославленную спортсменку – было заявлено, что аргументы Марит совпали с заключением лаборатории, а расследование завершено. Допинговое дело даже не открыли, а в медиа ничего не просочилось.
Можно ли верить объяснениям норвежки?
Норвежские лыжники и допинг – триггер в русском медиапространстве и у российских болельщиков, которые уверены, что все зимники из этой страны принимают запрещенные препараты. Конечно, история Бьорген – еще один пункт в доказательную базу, которая формирует негативное мнение о норвежцах.
Но в отрыве от контекста ее объяснения кажутся правдивыми. Стероид-андроген (андроген – общее собирательное название группы стероидных мужских половых гормонов), планируемый сдвиг женского цикла – объяснения связываются между собой, в отличие от путанных аргументов Йохауг, в версии которой про крем для губ было слишком много белых пятен.
Тереза Йохауг
Фото: Imago
Бьорген сама отлично озвучила повод для сомнений: «Этот звонок был кошмарен. Ранее случились допинговые дела Мартина Йонсруда Сундбю и Терезы Йохауг, и мне казалось, что такое невозможно».
Сундбю попался на передозировке противоастматическим препаратом в январе 2015-го, но только в июле 2016-го это просочилось в медиа – FIS тоже закрыла дело, а ВАДА не стерпело и подало апелляцию. В октябре положительный допинг-тест сдала Йохауг, и над сборной Норвегии как никогда прежде нависла тень допингового презрения. К слову, тогда же лыжный мир активно обсуждал применение скандинавами противоастматических без справки.
Максимально поверить Бьорген мешает информационный фон сезона-2016/17 – как никогда антинорвежский. И совпадения. Пожалуй, ей следовало оставить откровения при себе или хотя бы отложить их – чтобы команде, которая готовится к олимпийскому сезону, не задавали лишних неприятных вопросов. Но ее объяснения не кажутся неправдой.
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