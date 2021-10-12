«Марит Бьорген сдала положительную пробу после чемпионата мира 2017 года» – с такими заголовками проснулись лыжные медиа 12 октября 2021 года. Одного дня не хватило до 13-го – 13 октября пять лет назад на допинге попалась еще одна топовая лыжница из Норвегии, Тереза Йохауг, которая до сих пор разрывает соперниц на дистанции и готовится наконец взять личное золото Олимпиады.

41-летняя Бьорген – восьмикратная олимпийская чемпионка и 18-кратная чемпионка мира – уже завершила карьеру в сборной и выпустила автобиографию «Сердце победителя». В книге она откровенно рассказала о положительном допинг-тесте, который сдала после ЧМ-2017 в Лахти – супертурнира с четырьмя золотыми медалями.

Анализ мочи показал наличие следов 19-норандростерона, входящего в запрещенный список ВАДА. Этот препарат – метаболит нандролона, анаболического андрогенного стероида. Но FIS закрыла дело без огласки, и все стало известно только в 2021-м.

Лыжные гонки Бьорген сдала положительный допинг-тест после ЧМ-2017 3 ЧАСА НАЗАД

Почему Бьорген оправдали?

Во время ЧМ Бьорген принимала Primolut-N, разрешенный к применению и используемый для сдвига менструального цикла.

Марит Бьорген на ЧМ-2017 Фото: Getty Images

По мнению врача сборной Петтера Олберга, концентрация стероида оказалась высокой из-за обезвоживания во время 30-километрового марафона. Входящий в состав Primolut-N норэтистерон преобразуется в организме и выводится с мочой как раз в виде стероида 19-норандростерона.

«Я не был готов к тому, что препарат может дать положительную реакцию на допинг, – заявил Олберг. – Рецепт выписывал другой врач, но я был с ней на всех допинг-контролях в Лахти и знал, что она указывала этот препарат. Я впервые услышал, что он может дать такую реакцию».

Бьорген и ее доктор потратили три дня, чтобы составить объяснения для FIS, а потом в течение двух недель ожидали ответа. Реакция Международной федерации успокоила прославленную спортсменку – было заявлено, что аргументы Марит совпали с заключением лаборатории, а расследование завершено. Допинговое дело даже не открыли, а в медиа ничего не просочилось.

Можно ли верить объяснениям норвежки?

Норвежские лыжники и допинг – триггер в русском медиапространстве и у российских болельщиков, которые уверены, что все зимники из этой страны принимают запрещенные препараты. Конечно, история Бьорген – еще один пункт в доказательную базу, которая формирует негативное мнение о норвежцах.

Но в отрыве от контекста ее объяснения кажутся правдивыми. Стероид-андроген (андроген – общее собирательное название группы стероидных мужских половых гормонов), планируемый сдвиг женского цикла – объяснения связываются между собой, в отличие от путанных аргументов Йохауг, в версии которой про крем для губ было слишком много белых пятен.

Тереза Йохауг Фото: Imago

Бьорген сама отлично озвучила повод для сомнений: «Этот звонок был кошмарен. Ранее случились допинговые дела Мартина Йонсруда Сундбю и Терезы Йохауг, и мне казалось, что такое невозможно».

Сундбю попался на передозировке противоастматическим препаратом в январе 2015-го, но только в июле 2016-го это просочилось в медиа – FIS тоже закрыла дело, а ВАДА не стерпело и подало апелляцию. В октябре положительный допинг-тест сдала Йохауг, и над сборной Норвегии как никогда прежде нависла тень допингового презрения. К слову, тогда же лыжный мир активно обсуждал применение скандинавами противоастматических без справки.

Максимально поверить Бьорген мешает информационный фон сезона-2016/17 – как никогда антинорвежский. И совпадения. Пожалуй, ей следовало оставить откровения при себе или хотя бы отложить их – чтобы команде, которая готовится к олимпийскому сезону, не задавали лишних неприятных вопросов. Но ее объяснения не кажутся неправдой.

ВЫ ВЕРИТЕ ОБЪЯСНЕНИЯМ МАРИТ БЬОРГЕН? Да, она всегда выступала чистой Да, но только по этому кейсу Нет, она намеренно принимала допинг

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