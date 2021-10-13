Норвежское издательство извинилось перед российским лыжником Сергеем Устюговым за ошибку – в автобиографической книге братьев Бё его перепутали с биатлонистом Евгением Устюговым и приписали нарушение антидопинговых правил.

В книге от лица Тарьея Бё написано: «Возможно, я получу бронзовую медаль ЧМ-2011, потому что россиянин Сергей Устюгов, взявший серебро масс-старта, был пойман на допинге после перепроверки старых проб».

NRK сообщает, что издатели исправили ошибку в электронной версии книги и отредактируют будущие печатные издания. Перед Сергеем извинились через его тренера Маркуса Крамера.

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«В предложении, где ошибочно назван Сергей Устюгов, понятно, что речь идет о биатлонисте. Надеемся и верим, что читатели поймут из контекста, что речь не может идти о Сергее Устюгове, ведь он не биатлонист. Издательство Kagge берет на себя всю ответственность за ошибку», – заявила менеджер издательства Йорун Сандсмарк.

«Это позор, вот и все. Прежде чем книга отправилась в типографию, кто-то должен был прочитать ее и проверить, что там написано. Эти люди должны понимать, что Евгений и Сергей Устюговы – два разных человека. Особенно в Норвегии, где так любят биатлон и лыжные гонки. Это особый случай, они должны быть в состоянии написать правильное имя. Когда речь идет о Евгении, его часто путают с Сергеем, используют фото и видео не того спортсмена. Это не столь серьезно, но когда такое происходит каждый раз, это трудно понять. Дело касается допинга, так что плохо постоянно слышать одно и то же», – заявил Крамер.

Сергей Устюгов – двукратный чемпион мира 2017 года по лыжным гонкам, победитель «Тур де Ски». Он не был допущен до Олимпиады-2018 без объяснения причин.

Биатлонист Евгений Устюгов взял два золота Олимпийских игр – в масс-старте Ванкувера-2010 и эстафете Сочи-2014. Эстафетное было аннулировано после перепроверки допинг-проб.

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