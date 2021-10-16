Лыжник Сергей Устюгов и биатлонист Евгений Устюгов – разные люди. Это очевидно, но не всем – в течение нескольких зим журналисты федеральных российских медиа регулярно путают двух спортсменов, а перед стартом олимпийского сезона-2021/22 к челленджу присоединились норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё. Все могло бы стать смешной шуткой, если бы один из Устюговых, Евгений, не был связан с допинговыми нарушениями. Теперь их регулярно и ошибочно приписывают Сергею, которого никогда ни в чем не обвиняли.

«Друзья, я уже устал это терпеть... Товарищи журналисты, пожалуйста, перестаньте быть настолько неграмотными и непрофессиональными и перестаньте уже опираться на один только гугл при поиске подходящих фотографий. Сначала разберитесь в вопросе и определите, кто есть кто, а потом уже публикуйте новости. Будьте профессионалами, а не разгильдяями, в конце концов!» – не выдержал Сергей еще год назад, в октябре 2020-го.

Лыжные гонки Норвежцы извинились перед Сергеем Устюговым – ему приписали допинг 13/10/2021 В 09:08

В контексте братьев Бё путаница еще более неприятная – те оскорбили лыжника, назвав мошенником. «Возможно, я получу бронзовую медаль чемпионата мира-2011, потому что россиянин Сергей Устюгов, взявший серебро масс-старта, был пойман на допинге после перепроверки старых проб. ... Несмотря на то, что мошенник лишил меня возможности насладиться моментом, я все равно буду гордиться столь же сильно», – написал Тарьей в автобиографии.

Норвежское издательство извинилось и понадеялось, что прошаренные в зимних видах соотечественники-читатели сами правильно определят, о каком Устюгове идет речь.

«В предложении, где ошибочно назван Сергей Устюгов, понятно, что речь идет о биатлонисте. Надеемся и верим, что читатели поймут из контекста, что речь не может идти о Сергее Устюгове, ведь он не биатлонист. Издательство Kagge берет на себя всю ответственность за ошибку», – заявила менеджер Йорун Сандсмарк. А в мае 2020-го перед Сергеем извинялся телеканал Россия 24.

Краткая памятка для журналистов:

олимпийское золото Сочи отобрали у того Устюгова, который носит за плечами винтовку,

если видите Устюгова с золотыми медалями-снежинками или симпатичной хрустальной пирамидкой – это не тот, кто вам нужен (если хотите написать о допинге),

Сергея никогда, никогда (и еще раз никогда!) не обвиняли в употреблении допинга и других подобных нарушениях.

Но если в заочном разговоре с путающими Устюговых коллегами можно повеселиться, то недопуск Устюгова на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхан вызывает вопросы. После неразберихи среди журналистов, которые должны отлично уметь в фактчекинг, невольно возникает вопрос: а не перепутала ли Устюговых доблестная комиссия МОК под предводительством Валери Фурнейрон, которая отвечала за допуск российских спортсменов на Игры? Ведь причин спустя почти четыре года так и не объяснили.

Сергей Устюгов Фото: Imago

По остальным недопущенным так или иначе есть аргументы – четкие или пусть даже не очень. Кто-то уже находился под расследованием из-за подмененных сочинских проб (в анализах после проверки находили аномальный уровень соли или несовпадение ДНК) или поврежденных пробирок, кто-то входил в список «Дюшес», предоставленный Григорием Родченковым. По недопущенным фигуристам ходили по крайней мере странные слухи – о когда-то пропущенных допинг-тестах или вовсе безумном размене, сделанном ФФКР – но по Устюгову не было и этого.

Рабочая до сих пор версия – то, что действующего двукратного чемпиона мира не допустили в Пхёнчхан просто из-за его участия в сочинской Олимпиаде. 21-летний лыжник пробежал всего одну гонку, спринт, и не завоевал медалей. Но в Корею почему-то не попал, хотя у него не было ни дня отстранения от МОК или FIS, а перед стартом олимпийского сезона Сергей имел безупречную репутацию в том числе в плане медийности, что редкость для русских лыжников – его обожали скандинавские журналисты и часто звали на интервью.

Даже после ОИ-2018, когда корры из Норвегии пытались набросить на Устюгова и объяснить его непопадание на Игры проблемами с допингом, за него вступались в комментариях простые норвежские болельщики и на повышенных тонах напоминали, что Сергея никогда ни в чем не обвиняли. И журналисты даже выпускали опровержения.

Сергей Устюгов, Россия, ЧМ-2019 Фото: Getty Images

«Участие в Олимпиаде – не мотиватор вообще, – сурово говорил Устюгов, приняв неприятную действительность. – В одной я поучаствовал и уже знаю, что это такое. Сейчас мотивируют Кубок мира, чемпионат мира».

У Сергея отличные шансы попасть в Пекин-2022 и побороться за медали – МОК уже не будет проводить необъяснимый отсев. Но почему один из топовых лыжников мира пропустил Игры на расцвете карьеры, никто так и не рассказал. Может, его и правда перепутали с биатлонистом?

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