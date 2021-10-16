Лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов перенес операцию на верхней челюсти.
По информации «Матч ТВ», оперативное вмешательство потребовалось из-за проблемы с кистой, которая возникла из-за неправильно залеченной пломбы нервного канала зуба.
Тренер лыжника Юрий Бородавко сообщил, что на восстановление уйдет около 10 дней, 24-летний Большунов возобновит тренировочный процесс спустя 2-3 дня после снятия швов.
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