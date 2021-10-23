23 октября стало известно о смерти Вячеслава Веденина – легендарного советского лыжника, двукратного олимпийского чемпиона Саппоро-1972. Он скончался 22 числа на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Вячеслав Петрович родился в 1941 году в Туле. Он стал первым советским лыжником, выигравшим золото Игр в индивидуальной гонке, и с этим связана главная история, которая известна, пожалуй, каждому любителю лыжных гонок в России. В какой-то мере она стала вирусной – и, возможно, прославленный Веденин хотел бы запомниться чем-нибудь другим. Но в первую очередь вспоминают именно это.

Конечно, речь идет про крылатое «дахусим» на ОИ в Саппоро – непонятное слово-заклинание советский лыжник сказал владевшему русским языком японскому журналисту. На индивидуальную гонку Веденин получил номер в хвосте стартлиста, и за несколько минут до его выхода в створ повалил снег. Вячеслав схватил мазь и принялся обрабатывать лыжи под изменившиеся условия.

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«Вы думаете, это поможет?» – спросил японец.

«Да *** [хрен] с ним», – ответил Веденин.

Японская газета на следующий день вышла с заголовком «Советский лыжник сказал волшебное слово «дахусим» и выиграл Олимпиаду». Вплоть до 2013 года это оставалось местной лыжной байкой – только в 2013 году Вячеслав Петрович подтвердил историю в интервью Александру Кружкову и Юрию Голышаку.

«Это перед тридцаткой. Пурга. Он подошел, спрашивает: снег повалил, как бежать-то? А я пробурчал «Да *** [хрен] с ним». Это сейчас к спортсмену до гонки никого не подпустят, а тогда корреспонденты свободно бродили. Лезли в душу. Палкой бы их ткнуть».

Конечно, Веденин – это не только дахусим и индивидуалка в Саппоро. Перед эстафетой на тех же Играх он устроил mind games с норвежцем Йохсом Харвикеном – и такое не снилось нынешнему противостоянию Александра Большунова и Йоханнеса Клебо, предстартовую работу за которых делают сервисмены. Перед последним этапом Веденина и Харвикена СССР проигрывал минуту, но в итоге вырвал золото. Вот что рассказал Вячеслав:

«Перед своим этапом начал при норвежце Харвикене якобы протирать лыжи мазью. При этом тюбик держал в сантиметре, водил чистым пальцем. Гадал: клюнет или нет? Я даже поздравить его успел с золотой медалью: мол, шансов у меня нет. Все это сыграло. Норвежец был из тех людей, которых я изучил. Если парень маленько в детстве избалованный, все у него получалось без стрессов, – гнилой внутри. Тебе остается нащупать место, где эта гнильца. Туда надавить. И я нащупал – очень ему славы хотелось. Представлял уже, как страна обрадуется золоту.

Шепчет тренеру: «В третий раз Веденин подмазывает…» Косятся на голубой Swix у меня в руках. И свои лыжи от носка до пятки! Считай, я 15 секунд отыграл. Затем на спуске – 12. Опять схитрил. Сказал заранее нашим ребятам: «Встаньте там и кричите: «Веденин!» Так и сделали. Харвикен голову поворачивает, две секунды на этом теряет. Палка проскользнет – и три отыгрываешь. А он несколько раз обернулся».

Вячеслав Веденин, эстафета на ОИ-1972 Фото: Imago

Саппоро-1972 – нарицательная Олимпиада для любителей зимних видов. И все благодаря Веденину. Он катался на лыжах и в преклонном возрасте, но в 2012 году перенес инсульт. «В деревне прихватило. Месяц в местной больничке провалялся. Правая рука не разгибалась, врачи сказали – надо ампутировать. Я понял, что пора валить. Вещички собрал и тихонечко через дырку в заборе деру!» – побег Вячеслав Петрович совершил, когда ему было больше 70 лет. Благодаря мануальному терапевту он снова смог встать на лыжи.

Именно подвигу Веденина в Саппоро посвятил знаменитое стихотворение поэт Роберт Рождественский.

Бесконечен этот тягун,

Как дорога в неблизкий свет.

За твоей спиною сквозь гул

Потрясающе катит швед!

Ты выигрываешь у него

Полсекунды, пол-ерунды!

Крут подъемище!

Кто кого: Или он тебя или ты.

Стала нашей твоя судьба,

Слезы встали у самых глаз.

И у нас к тебе – не приказ

И не просьба – одна мольба.

Ты выигрываешь! – прибавь!

Ты выигрываешь! – нажми!

На мгновенье прильнув, припав,

– Хочешь, наши силы возьми!

Вот!

Зачем нам теперь они?..

Ты, пожалуйста, добеги.

Дотерпи, родной!

Дотяни, Достони, дохрипи, смоги!

Через все чужие «ни в жизнь!..»,

Через все свои «не могу...»

Ну, еще! Еще продержись!

... Ох, как жарко на этом снегу!

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