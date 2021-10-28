До полноценного старта лыжного сезона остался месяц: 26 ноября Кубок мира стартует мини-многодневкой в Руке (Финляндия). Главная тема олимпийского года – все та же: тредбан для лидера команды и чемпиона мира Александра Большунова. В разгар межсезонья оказалось, что тредбана два: один приобретает олимпийский комитет России, другой – сам лыжник для персонального пользования. Но оба тренажера долго не устанавливали – в итоге подготовка сборной к главному сезону четырехлетия прошла без полноценного использования тредбана.

Но ситуация наконец сдвинулась с мертвой точки – ОКР презентовал установленный тредбан, а тренер молодежной сборной России Егор Сорин выложил в инстаграме видео тренировки его спортсмена Сергея Волкова. «Первый пошел. Дождались», – подписал коуч. Eurosport.ru связался с Сориным и расспросил об обоих тредбанах.

Ad

Лыжные гонки «Сказал дахусим и выиграл Олимпиаду». Не стало Вячеслава Веденина 23/10/2021 В 07:46

– Тредбан от олимпийского комитета наконец установили. Только в конце октября?

– Да – опробовали тредбан роллерный. Ждали чуть раньше, но ковидные дела не позволили вовремя прислать специалистов из Швеции. Насколько я знаю, устанавливали тредбан наши по видеосвязи со шведами. Поэтому хотели установить все качественно, чтобы потом не пришлось ремонтировать. От установки очень многое зависит – оборудование непростое, малейшая деталь может потом сказаться на работе тредбана. Долго устанавливали, но слава богу, что установили.

Думаю, достаточно качественно установили, и с весны со следующего сезона начнем проводить функциональные тесты. Вполне возможно, проживающие в Москве спортсмены будут использовать тредбан в тренировочном процессе. Мой спортсмен приехал – в один день потренировался, провел тренировку, посмотрел на себя, а на следующий день делал интервальную работу, работу с газоанализатором, взяли лактат. Все было достаточно удобно. Мы помогли ребятам из олимпийского комитета протестировать тредбан, а сами решили тренировочные задачи.

– Как обстоят дела с личным тредбаном Большунова?

– Не владею ситуацией. Думаю, там тоже не все так просто: насколько мне известно, Александру хотят купить тредбан этой же марки. Он шведский, определенные сложности есть именно с установкой. Нет представителей этой компании у нас в стране. Чтобы правильно его установить и иметь гарантию, нужно установить по всем правилам – желательно, чтобы это делали шведские специалисты. Сейчас это очень сложно сделать.

А почему так долго тредбан в ОКР устанавливали, я сказал. Самое главное, что его сделали, а вопрос времени вторичен. Главное, что он работает, функционирует и будет в будущем функционировать.

Лыжные гонки Большунов прооперирован. До старта сезона – чуть больше месяца 16/10/2021 В 09:59