До полноценного старта лыжного сезона осталось менее месяца: 26 ноября Кубок мира откроют соревнования в финской Руке. Подготовка должна быть в полном разгаре, но лидера сборной – чемпиона мира Александра Большунова – преследуют проблемы со здоровьем, а именно с зубами, мешающие ему полноценно тренироваться.

Первый звоночек, что что-то не в порядке, прозвенел больше месяца назад, когда Александр снялся с чемпионата мира по лыжероллерам, прошедшем с 16 по 19 сентября в итальянском Валь-ди-Фьемме, где собирался пробежать несколько гонок. Это казалось важным в подготовке к Олимпиаде в Пекине, потому что старты, как и в Китае, планировались на высоте. 20 сентября о причинах высказался тренер лыжника Юрий Бородавко.

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Александр Большунов с золотой медалью ЧМ-2021 Фото: Getty Images

Лыжные гонки Большунов прооперирован. До старта сезона – чуть больше месяца 16/10/2021 В 09:59

«Потребовалась операция – ему вскрывали воспаление в десне, что привело к повышению температуры. Несколько дней ему приходилось принимать антибиотики, поэтому приняли решение не стартовать. Но сейчас он продолжает тренироваться в полном объеме», – заверил тренер.

В тот момент казалось, что проблема решена, пропуск второстепенного турнира не виделся трагедией – сняться с него спортсмены могут и из-за совсем легкого недомогания. Хотя старт и числится чемпионатом мира, но престижным не является для ведущих лыжников. Но спустя месяц пришло новое сообщение: 15 октября Большунов перенес еще одну операцию на верхней челюсти.

Причиной оказалась запущенная проблема с кистой, возникшей из-за неправильно залеченной пломбы нервного канала зуба, которая ушла в кость и потребовала оперативного вмешательства. Юрий Бородавко рассказал, что на полное восстановление у Александра уйдет 10-12 дней, но через 2-3 дня ему снимут швы, и он сможет возобновить тренировки.

«У Большунова огромная база, и он в любой момент может выйти на старт и выдать хороший результат. До Олимпиады еще достаточно времени, чтобы выйти на пик формы. Тем более, что изначально мы и не планировали форсировать подготовку в летний период, чтобы выйти на один пик к Играм», – успокоил он болельщиков.

Александр Большунов на ЧМ-2021 Фото: Getty Images

Однако время идет, а полностью проблема, как выснилось, так и не решена. Сперва глава ФЛГР Елена Вяльбе 27 октября рассказала, что о полноценных тренировках речь пока не идет.

«Саша сейчас в Финляндии. Начинает гулять – просто гулять, пешком», – несколько озадачила она.

А днем позже более развернутый комментарий поступил от отца лыжника Александра Большунова-старшего: «Саша проходил УМО, врачи дали ему разрешение на тренировки. Сейчас он на сборе в Финляндии, где потихоньку входит в процесс. Уверен, что ничего страшного в этих операциях нет. Понятно, что после хирургического вмешательства какое-то время был дискомфорт, но повторюсь, что все в порядке. Саша приехал на сбор на пару дней раньше остальных, это связано с тем, что он не тренировался последнее время. Как говорил Юрий Викторович Бородавко, нужно время, чтобы освоиться, привыкнуть. Нужно начинать себя приводить в тонус».

Ответа на вопрос, сколько времени нужно Александру, пока нет. Остается надеяться, что он сможет войти в сезон пусть не на максимуме своих запланированных на этот период возможностей, но хотя бы в конкурентоспособной форме.

В подготовке может помочь тредбан. Тренер сборной России Егор Сорин рассказал , как дела с личным тредбаном Большунова и еще одним – в ОКР.

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Лыжные гонки ОКР купил тредбан – но не для Большунова. Что это значит? 02/06/2021 В 17:14