До старта нового сезона остается меньше месяца – первый этап Кубка мира состоится 26 ноября в финской Руке. Пока же лыжники вышли на заключительный этап подготовки, и не все проходит по плану. Тренер сборной России Юрий Бородавко считает, что для успешного выступления одному из лидеров женской сборной Наталье Непряевой необходимо сбросить лишний вес.

«С Натальи спрос особый, все зависит от нее. Я со своей тренерской стороны хочу, чтобы она выросла как спортсменка. Ей нужно побороть свой вес. Для хорошего выступления на Олимпиаде она должна весить 62-63 килограмма. Понимаете, есть лишнее, которое мешает, но отмечу, что это не жир, а мышечная масса, а она достаточно сложно убирается.

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Чтобы избавиться от мышечной массы, должен пойти белковый распад, а он идет на жесточайшем углеводном голодании. Нам невозможно выполнять тренировочную работу на сборах, используя только углеводы. Трудно и выполнять работу и убирать мышечную массу. Рассчитываем, что за счет соревновательной скорости на стартах мышечная масса подгорит», – привел слова Бородавко «Матч ТВ».

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Неужели все дело в не совсем сбалансированной подготовке в межсезонье? Оказывается, нет. Проблема эта не новая. В январе 2020 года после трех этапов «Тур де Ски», когда Наталья занимала 11-е место в общем зачете многодневки, уступая лидирующей американке Джессике Диггинс 1 минуту 34 секунды, Юрий Викторович уже высказывался на эту тему.

«Проблема пока есть, скажем так. Наташа всегда была крупной спортсменкой, мышечной. Просто сейчас она почувствовала, что называется, на собственной шкуре, что лишний вес – это очень тяжелый груз, который приходится тащить на себе. Значит, нужно от него избавляться. Но дело в том, что мышечная масса быстро не уходит: нужны жесткие тренировки, чтобы она сгорела. Или жесткие соревнования», – цитировал Бородавко «RT на русском».

Елена Вяльбе Фото: Getty Images

О том же говорила в конце ноября 2020 года и глава ФЛГР Елена Вяльбе, подводя итоги первого этапа Кубка мира в финской Руке, где Непряева заняла 10-е место по итогам мини-многодневки.

«Гонку с раздельным стартом классикой пробежала неплохо, но все равно была вторая из наших, а она привыкла быть лидером. Но я думаю, что это хорошо, это обозлит, и те проблемы, которые есть сейчас, Непряева решит. Сердце у нее сильное, но есть проблемы с весом», – заявила Вяльбе.

Наталья признает проблему, но, видимо, справиться с ней не так-то просто. Когда ее спросили, согласна ли она с высказываниями Елены Вяльбе о том, что она еще в юниорах выделялась, однако были определенные вопросы по отношению к тренировкам и весу, лыжница ответила: «Значит, было такое. Ей виднее». Но комментировать подробнее отказалась.

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