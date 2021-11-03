Четырехкратный олимпийский чемпион 35-летний швейцарский лыжник Дарио Колонья объявил о завершении карьеры после сезона-2021/22, хотя предстоящую зиму он готовится отработать на полную силу, а его основные амбиции связаны с Играми в Пекине.

Откуда стало известно

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О намерениях Дарио сообщил официальный сайт Швейцарской федерации лыжного спорта:

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«Я решил закончить лыжную карьеру после окончания сезона 2021/22. Мне хочется сообщить о решении до его начала, чтобы я мог очистить голову и сосредоточиться на занятиях спортом на 100%. Моя цель – четвертая зимняя Олимпиада, и я хочу снова проявить себя»

Дарио Колонья Фото: Getty Images

Что предшествовало этому, каковы могут быть причины решения

Основной причиной видятся преследующие спортсмена травмы, не позволяющие ему полноценно готовиться к соревнованиям и конкурировать в них. Так, 23 октября появилась информация, что Колонья снова травмировался во время тренировки в Давосе. Он упал с лыжероллеров, получив повреждение задней крестообразной связки и мениска. Хотя врачи сразу высказали предположение, что травма не повлияет на подготовку к сезону, когда лыжник сможет вернуться к полноценным тренировкам никто прогнозов давать не стал.

Кроме того, вероятно, Дарио хотел бы уделять больше времени семье. В прошлом году лыжник сыграл свадьбу, а в этом сентябре у него родился первенец.

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Вероятно, также не в последнюю очередь сказался не слишком успешный сезон-2020/21 – четырехкратный обладатель Кубка мира не попал даже в десятку лучших – финишировал 11-м, набрав 427 очков. Для сравнения – у выигравшего Глобус Александра Большунова – 1682.

Но однозначно можно сказать, что это никак не связано с пандемией коронавируса, по поводу соревнований Дарио высказался абсолютно определенно год назад, когда норвежские лыжники пропускали этапы.

«Решение норвежцев пропустить этапы Кубка мира не на пользу лыжным гонкам. Небольшим лыжным нациям соревнования необходимы. Норвежцы не приехали на Кубок мира, но соревнуются дома с прямыми трансляциями по телевизору и спонсорами. А другие страны в это время страдают. Что касается вопросов здоровья, то я на всех этапах чувствовал себя в безопасности», – с тех пор его позиция не изменилась.

Чем вошел в историю Дарио Колонья

Дарио является пока единственным швейцарским лыжником, который стоял на верхней ступени олимпийского пьедестала. Что касается Олимпиад, он вообще обладатель уникального достижения – на трех подряд Играх он выигрывал гонки на 15 километров с раздельного старта, причем дважды – в 2010 и 2018 годах он победил свободным стилем, а в 2014-м – классикой.

Кроме разделок, ему покорился скиатлон в Сочи, но олимпийских медалей могло быть больше, если бы не некоторая невезучесть Дарио. 28 февраля 2010 года Колонья имел возможность завоевать свою вторую на тот момент олимпийскую медаль в марафоне на 50 км классическим ходом, однако упал в последнем повороте в 200 метрах от финиша из-за льда на участке трассы и в итоге стал лишь десятым.

Петтер Нуртуг и Дарио Колонья в Сочи-2014 Фото: Getty Images

Четыре года спустя Колонья сломал лыжу незадолго до финиша марафона в Сочи-2014, когда шел в лидерах и готовился к последней атаке.

«Я не мог стоять на ногах. Сломал лыжу, и гонка закончилась. Думаю, что другой спортсмен проехал по моей лыже. Кто это был? Не имеет значения – такое может случиться в любой гонке. Я чувствовал себя очень хорошо. Если бы не этот случай, то на подиуме было бы двое русских. Я здорово шел, и занимал хорошее место. Был готов бороться за медаль на последнем подъеме, как в это было в скиатлоне 9 февраля. Я разочарован, ведь упустил хороший шанс выиграть еще одну медаль. Сейчас я очень подавлен, но когда приеду домой, то буду очень доволен прошедшими Олимпийскими играми», – сокрушался он тогда.

К невезению можно причислить и то, что Колонья, выиграв четыре раза общий зачет Кубка мира – в сезонах-2008/09, 2010/11, 2011/12, 2014/15, имеет лишь одно золото чемпиона мира – в 2013 году в Валь-ди-Фьемме ему покорился скиатлон, но благодаря этой победе Дарио стал самым титулованным лыжником по выигранным турнирам (Олимпийские игры, Чемпионат мира, Тур де Ски и Общий зачет Кубка мира).

А нам остается только ждать – покорится ли Дарио в четвертый раз олимпийская гонка с раздельного старта на 15 километров, ведь подводиться к Играм швейцарец умеет как никто другой.

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