Считается, что сборная России по лыжам и соцсети не могут сосуществовать мирно. Президент ФЛГР Елена Вяльбе не раз говорила, что готова запретить спортсменам инстаграм – на ЧМ-2021 ее горячую цитату даже растащили скандинавские медиа. Лыжники из Норвегии и Швеции комментировали слова Елены Валерьевны с явным недоумением: как можно запрещать что-то взрослым людям?

Лидеров команды действительно нельзя назвать активными пользователями инстаграма: главная звезда, чемпион мира и двукратный обладатель «БХГ» Александр Большунов, постит контент довольно редко. Часто обновляющиеся и вовлекающие блоги – у Сергея Устюгова и Юлии Ступак, но оба титулованных лыжника не выходят за рамки правил, негласно установленных федерацией.

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Исключение, сразу бросающееся в глаза – чемпионка мира среди юниоров Вероника Степанова. 20-летняя лыжница, которая готовится к сезону в группе Егора Сорина, ведет инстаграм ярко, дерзко и не боится высказываться на популярные мнения в довольно громком стиле. C соцсетями ей помогает команда, но это не так важно – команда отлично знает, как поджечь лыжную повестку.

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Например, Вероника закусилась со шведкой Фридой Карлссон по поводу появления результатов ее беговых тестов в медиа. «Никто в современных лыжных гонках никакие результаты тестов – любых тестов – публиковать не будет, это сугубо конфиденциальная информация. То, что результаты Фриды и Эббы [Андерссон] оказались слиты, да еще и в таблоид Expressen – это элемент психологической борьбы», – написала Степанова.

Чуть позже Фриде досталось за желание уравнять дистанции для женщин и мужчин. «Одно дело разрешать девушкам участвовать в соревнованиях наравне с мужчинами – я бы сама посмотрела как Тереза [Йохауг] бежит Lysebotn (гонка в гору на лыжероллерном фестивале Blink – Eurosport.ru) стартуя с ними в одном забеге! Другое – менять правила в угоду тренду на формальный феминизм. Поэтому Фрида мне друг, но истина дороже – FIS, слышите? Я против!» – после этого спича Вероника также отметила чемпиона мира в марафоне Эмиля Иверсена, чей отец, тренер женской сборной Норвегии, разделяет именно ее мнение.

Потом Степанова взялась за коуча норвежских дистанционщиков Эйрика Мюра Носсума и тему расстройства пищевого поведения, поднявшуюся в Норвегии после снятия с Олимпиады прыгуньи с трамплина Марен Лундбю. Не обошла стороной и Юрия Бородавко, который раскритиковал за лишний вес Наталью Непряеву.

Вероника Степанова, инстаграм Фото: Eurosport

«Не мое дело комментировать слова не моего тренера о его подопечной, но мимо символичности совпадения пройти не могу: два мира, две системы (мировоззрения). Сейчас вся скандинавская пресса ринется клеймить Бородавко. Don’t you dare! (Не смей – Eurosport.ru). Каждый тренер находит ключи к спортсменам индивидуально. А то, что тренеры и журналисты в других стран не понимают того, как можно проблемы с весом выносить на широкую общественность, так это их трудности. Поэтому Бородавко и работает, и достигает успехов в России – у нас, ура, еще можно вслух говорить о проблемах».

А еще Вероника презентовала новую форму на сезон и попала в мемы от лыжных блогеров.

Кажется, она совсем не боится грозную Елену Вяльбе. А ведь в лыжной сборной всегда разговаривают с журналистами очень осторожно, подбирая слова – чтобы не сказать ничего лишнего и не вызвать гнев Елены Валерьевны. Но это точно не про Веронику Степанову – и она все рассказала.

– Главный вопрос: выбрав такую смелую риторику, не опасаетесь реакции Елены Валерьевны? А то складывается впечатление, что она чуть ли не против соцсетей в принципе.

– Главный ответ: вопросы относительно реакции Елены Валерьевны есть смысл задавать ей самой!

– Если сверху попросят вести инстаграм более сдержанно, подчинитесь или попробуете оспорить?

– С тем же успехом можно обсуждать в сослагательном наклонении, например, что я буду делать в случае вторжения инопланетян.

Микроблог в инстаграме – это возможность поделиться мыслями по темам, которые интересуют именно меня в данную минуту, без посредников. Процесс размышлений не занимает много времени – если мысли есть, разумеется. Я пишу о вещах, свидетелем или участником которых становлюсь – комментировать, например, конфликты Бузовой с Губерниевым не собираюсь. Этим занимается моя полная тезка, психолог Вероника Степанова.

Время занимает оформление их для публикации, но в этом мне помогает команда. Лыжник вообще во многом зависит от помощи команды – тренера, врача, массажиста, смазчика лыж. Та же логика справедлива в отношении медиа-имиджа. Бежать и нести ответственность все равно мне.

– Вы часто отмечаете иностранных соперников и медиа – есть цель привлечь их к диалогу и обсуждению?

– Мировой спорт – это большое шоу. Не секрет, что в мужских лыжных гонках многое держится не только на конкуренции Большунова и Клебо, но и на их взаимоотношениях. То же я хотела бы видеть и в гонках женских. Мне нравится и содержание, и интенсивность с которой ведет инстаграм Юлия Ступак.

Вероника Степанова уже давала Eurosport.ru классное интервью – обязательно почитайте или перечитайте.

О лишнем весе Непряевой по версии Бородавко тоже можно почитать у нас.

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