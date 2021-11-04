В Норвегии опубликованы новые статистические данные о нарушениях пищевого поведения (НПП) среди лыжниц и биатлонисток в стране, которые показали, что проблема стоит очень остро.
Что кроется за данными статистики?
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Исследование психолога Ингвильд Петтерсен, проведенное в 2016 году, показывало, что 18,7% женщин-лыжниц и биатлонисток в выборке имели нарушенное пищевое поведение. Эти цифры относительно сопоставимы с данными издания Dagbladet, хотя методика измерения несколько отличалась.
Осло
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Опрос Dagbladet, проведенный пятью годами позже, дает понять, что показатели значительно выросли и сейчас 29% респонденток в той или иной степени сталкиваются с нарушениями пищевого поведения. В абсолютных цифрах – этому подвержена 41 из 141 норвежской лыжницы или биатлонистки в возрасте от 16 до 19 лет. Это значит, что у них повышен риск развития расстройства пищевого поведения (РПП). НПП не является диагнозом, но демонстрирует нарушенный образ мышления и поведения у спортсмена, когда дело касается отношения к еде, весу, эмоциям и собственному телу.
Маркус Крамер
Фото: Getty Images
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал результаты исследования в Норвегии и подчеркнул, что их нельзя оставлять без внимания. Главный вывод, на его взгляд – не нужно увеличивать дистанции для девушек и делать их равными мужским.
«Это просто удивительная статистика, которая показывает, насколько серьезна проблема. Исходя из этого, я выступаю против того, чтобы в будущем женщины бегали дистанции той же длины, что и мужчины. Иначе проблема только усугубится, и лыжниц, страдающих расстройствами пищевого поведения, будет еще больше. Увеличивать дистанции у женщин – это последнее, что мы должны делать в этой ситуации. Такая проблема существует и в России, и в Германии, но данные из Норвегии просто поражают», – заявил Крамер.
Откуда пошла идея об дистанциях равной длины для женщин и мужчин?
Крамер упомянул предложение, сделанное этой весной шведской лыжницей Фридой Карлссон, что женщины должны соревноваться наравне с мужчинами, а пару лет назад такие мысли высказывала и Марит Бьорген. Позицию поддержали и другие шведские лыжницы, а также глава комитета по лыжным гонкам FIS Вегард Ульванг. Вот только некоторые высказывания.
Фрида Карлссон
Фото: Getty Images
«Очень странно, что парни бегут дистанцию в два раза длиннее, к примеру, в скиатлоне. Это, пожалуй, оскорбительно», – заявила Фрида Карлссон.
«В футболе и женщины, и мужчины играют 90 минут плюс овертайм. То же самое в других видах спорта. Не вижу никаких причин, чтобы все не сделать так же и в лыжных гонках. То, что у нас дистанции короче, чем у мужчин, – очень консервативная традиция», – поддержала ее Линн Сван.
«Полностью поддерживаю, давно пора. Этот вопрос долго был на повестке дня, не встречая особого понимания. Так что прекрасно, что он снова поднимается шведскими девушками», – высказал весной мнение Ульванг, который позже, в октябре, заявил, что будет бороться за удлинение дистанции марафона для женщин в Холменколлене до 50 километров в рамках этапа Кубка мира.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НУЖНО ЛИ УРАВНИВАТЬ ПО ДЛИНЕ ДИСТАНЦИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН НА КУБКЕ МИРА?
При этом Карлссон сама вплотную сталкивалась с РПП, серьезно мешавшим ее карьере. Ей нередко не давали допуск к серьезным соревнованиям, включая этапы Кубка мира, и отстраняли от сборной. Но шведка уверяет, что больше не наступит на те же грабли:
«Я многому научилась из того, что произошло три года назад. Питание должно быть достаточным, важно не морить себя голодом».
А что же думают в России по поводу этой проблемы?
Чемпионка мира среди юниоров 20-летняя Вероника Степанова считает, в российских лыжах проблема расстройства пищевого поведения не стоит столь остро, поэтому удивлена норвежским опросом.
«Лично я не встречала лыжника с диагнозом расстройство пищевого поведения, хотя знаю сотни молодых лыжников. Важно, чтобы эта тема обсуждалась, а не избегалась из-за боязни задеть чьи-то чувства. Я – за честность в вопросах веса и питания. Как молодая спортсменка, я предпочитаю, чтобы мои тренеры и консультанты были честны со мной в отношении здоровья и того, что мне нужно, чтобы выступать лучше. Но я предпочитаю, чтобы эта дискуссия, в том числе о весе, проходила между мной и тренером – и без публичного обсуждения в медиа», – заключила она.
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