Россия и Скандинавия. Два основных форпоста лыжных гонок. Поэтому нет ничего удивительного в том, что заклятые друзья-соперники пристально наблюдают друг за другом, не первый год временами резко реагируя на разнообразные инфоповоды, порой – неоднозначно, а изредка и вовсе скатываясь в полный абсурд. Вот и одна из основных тем нынешней осени – здоровье лидера сборной России Александра Большунова – не прошла мимо скандинавской прессы.

Что привлекло внимание скандинавских журналистов

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В марте 2020 года норвежская пресса забавно оконфузилась при попытке похайповать на теме взаимоотношений Большунова и Клебо. В инстаграм-аккаунте russki_sport появился видео-коллаж, на котором Александр боксирует не по груше, а по голове Йоханнеса.

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Журналист Dagbladet Эйвинд Годё написал, что возмутительный коллаж опубликован в официальном аккаунте ФЛГР. Годё попросил комментарий у тренера сборной Эйрика Мюра Носсума, и тот написал: «Навыки редактирования – 1 из 10».

Добрались и до самого Клебо, ведь инфоповод самый важный. «Да, они смонтировали видео, где Большунов использует меня как боксерскую грушу. Посмотрим, кто будет грушей в следующем году», – отшутился Йоханнес.

В марте Годё устроил целое расследование о судьбе Петтера Нортуга, необдуманно решившего посетить в разгар пандемии коронавируса гонку Александра Легкова в Пересвете. Петтер действительно прилетел, встретился с болельщиками на Воробьевых горах в Москве и, поскольку гонку отменили, отбыл обратно в Норвегию. Но журналист решил, что лыжник застрял в России и даже опросил его отца.

«Он пока не знает, когда сможет вернуться домой, ситуация неопределенная. Найти рейс в Норвегию трудно, но Петтеру продлили визу, и он не чувствует неудобств. Мы хотим, чтобы он вернулся, но я знаю, что в России он в надежных руках. Как только появится возможность, он полетит домой», – рассказал отец Нортуга Йон, видимо не очень озабоченный путешествием сына.

А сам Петтер опроверг все в инстаграме. «Отличная журналистика, Эйвинд Годё! Хорошая работа, когда я нахожусь в Норвегии», – написал Нортуг со смайлом фейспалма.

Летом 2020-го Эстен Сэтер из Dagbladet решил, что Россия прессует Клебо. Журналист негативно высказался о предложениях России на Конгрессе FIS.

«В этом году на заседании FIS главный соперник Норвегии – Россия – добивалась только одного: дайте Александру Большунову все преимущества! Россия захотела закрепить позиции Большунова, изменив правила, которые могут давать преимущество Клебо. Именно поэтому перед видеоконференцией они неожиданно пожелали сократить бонусные секунды в спринте на «Тур де Ски» с 60 до 30.

Теоретически при двух спринтах это лишило бы Клебо целой минуты преимущества перед Большуновым. Поэтому русские были очень разочарованы, когда предложение отклонили. Йоханнес сохранил преимущество, которое дает ему его чудовищная скорость. Также они предложили проводить гонки на 30 и 50 километров с раздельным стартом. Ведь они знают, как тяжело было бы Йоханнесу в таких условиях», – написал журналист.

Лыжница Татьяна Сорина, жена Егора Сорина Фото: Getty Images

Ну и как не вспомнить шведского журналиста Людвига Холмберга, который заподозрил успешно выступившую на первом этапе прошлого Кубка мира в финской Руке Татьяну Сорину в применении допинга, чем спровоцировал серьезный скандал.

«26-летняя россиянка стала большой сенсацией во время первого этапа Кубка мира в Руке. А потом в воздухе повис вопрос: не на допинге ли она?

Прежде чем углубиться в то, что произошло в Руке, немного ретроспективы: помните допинговый скандал во время чемпионата мира в Зеефельде? Мошенники использовали один и тот же метод – переливание собственной крови. Метод, который сегодня практически невозможно обнаружить с помощью допинг-тестов. Улучшились ли тесты с тех пор? К сожалению, нет.

В этом году лыжные гонки особенно уязвимы. Из-за пандемии охотникам за допингом стало труднее, во многих местах тестирование было полностью прекращено. Одно из них – Россия. С конца марта по начало мая РУСАДА не проводило ни одного теста. И на этом фоне многие были настроены скептически, когда Татьяна Сорина внезапно заняла второе место в мини-туре.

Раньше Сорина в лучшем случае была 38-й в дистанционной гонке Кубка мира. Это совершенно бессмысленное развитие событий. Она на допинге? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что тренер сборной России Маркус Крамер говорит правду. Но понимаю всех лыжников, тренеров и любителей лыж, которые что-то подозревают. Я и сам становлюсь подозрительным», – вот выдержки из колонки журналиста. Прошел год, никакой допинг у Сориной не обнаружен.

Что со здоровьем у Большунова на самом деле?

У Александра Большунова выдалось непростое межсезонье. И если весенние неприятности с ахиллами и падением с велосипеда не выглядели чем-то серьезным, то проблема с зубами осенью нарушила все тренировочные планы. В сентябре у Александра воспалилась десна, да так, что потребовалась операция. Потом, в октябре, еще одна – из-за допущенной при лечении ошибки. В результате Большунов до сих пор не работает в полном объеме, а его участие в стартовых гонках Кубка мира под вопросом.

Об этом рассказал его тренер Юрий Бородавко, который отметил, что торопиться и форсировать события не стоит, об участии в первом этапе Кубка мира решение будет принято позднее.

«Торопиться нет никакого смысла. Нужно дождаться полного восстановления. Наркоз был серьезный, потом пошел воспалительный процесс, принимались антибиотики. Это не просто так. Спешить нужды сейчас нет. Когда возвращать серьезные тренировки, определит сам Александр исходя из своего самочувствия. Все будет зависеть от его состояния. Если он посчитает, что готов перейти к более жестким работам, – мы это сделаем. Нет – будет ждать столько, сколько нужно. Спешка может очень дорого обойтись, – заявил Бородавко и уточнил, какие занятия удается проводить на текущий момент времени. – Много технической, много силовой, постепенно включаем интервалы. В общем, все как обычно. Рутина. Ничего не изобрели, спиной вперед не ходим».

Естественно, в норвежской прессе это главный инфоповод вместе с высотной подготовкой самих скандинавов. И многие высказываются, в частности, лыжники.

Эмиль Иверсен Фото: Getty Images

Что думают норвежские лыжники о Большунове

«Это же очевидно. Меня мало волнует, что о нем пишут газеты. Этому можно доверять еще меньше, чем Se og Hør (норвежское издание о селебрити). Никто из нас за этим не следит. Чем более больным он кажется, тем лучше будет его форма. Это не предвещает ничего хорошего», – заявил чемпион мира Эмил Иверсен, который считает информацию о проблемах со здоровьем Большунова частью игры перед началом олимпийского сезона.

«Такое пишут о нем каждый год. То, что он болел, наверняка правда, но я за него не волнуюсь. Думаю, он будет в достаточной готовности с конца ноября до финала Кубка мира в России в марте. Я, во всяком случае, не готовлюсь ни к чему иному», – поддержал Иверсена тренер дистанционной группы Эйрик Мюр Носсум.

«Мне кажется, он слишком крепок, чтобы на нем это как-то сказалось. Перед прошлыми Играми говорили, что он серьезно болел, но, тем не менее, взял несколько медалей. Я уверен, что он окажет нам колоссальное сопротивление в этом году тоже», – высказался олимпийский чемпион Симен Хегстад Крюгер.

«Я думаю, он настолько уверен в своей тренировочной философии, что выдержит это. Перерывы в подготовке никогда не кстати. Это на него наверняка повлияет, во всяком случае, психологически. Но я буду удивлен, если он потеряет много из-за паузы», – считает чемпион мира Сьюр Рёте.

Другие норвежские сборники и тренеры придерживаются похожей точки зрения. По-видимому, в серьезность проблем Александра в Норвегии не особо верят.

Шюр Рёте Фото: Getty Images

Перед ОИ в Пхёнчхане Большунов тоже серьезно болел?

Вот что рассказал сам Александр Большунов после завоеванной бронзы в личном олимпийском спринте классическим стилем.

«Заболел после «Тур де Ски». Не совсем понятно: то ли бронхит, то ли простуда, то ли еще что. Валялся в больнице с температурой под 40. Почти неделю провел в больнице – если не ошибаюсь, с 18 по 23 января. Только 27-го числа окончательно закрыл свой больничный. Я не взвешивался, но ребята говорят, что точно похудел килограмма на три-четыре. За несколько дней до старта Игр [10 февраля] еще не был уверен, буду ли выступать. Начало Олимпиады смотрел еще будучи в Австрии, болел за ребят в скиатлоне.

Об Олимпиаде тогда, наверное, даже и не думал. Главная мысль была такая: поскорее оправиться, стать полностью здоровым человеком, выписаться из больницы и дальше жить как все, вернуться в строй, – поделился лыжник, уточнив, что перестраховывался, чтобы случайно не принять при лечении что-то запрещенное. – Перед приемом любого лекарства или препарата залезал в интернет, смотрел специальную антидопинговую программу, проверял на предмет наличия в списке запрещенных веществ. Сейчас с этим шутить нельзя».

Александр Большунов Фото: Getty Images

Да, выходит, формальный повод сомневаться, что болезнь сильно скажется на форме Александра, у норвежцев есть. А нам остается подождать совсем немного: 26 ноября в финской Руке стартует очередной Кубок мира. Выступит ли в Финляндии Александр, а если нет, то на каком этапе стартует и что будет с его формой, на данный момент, похоже, не знает и он сам.

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