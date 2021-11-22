Предолимпийский сезон-2020/21 ознаменовался несколькими жесткими столкновениями между лыжниками – в двух самых запоминающихся поучаствовал лидер сборной России и чемпион мира Александр Большунов, оба раза виновные были наказаны. Случаи были громкими и полыхнули небывалыми для лыж скандалами, поэтому летом FIS пересмотрела правила об обгонах.

Что произошло прошлой зимой?

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Первый громкий кейс – Большунов против финна Йони Мяки в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти. Лыжники сражались за второе место за спиной укатившей вперед Норвегии. После заключительного спуска Большунов накатил Мяки и практически поравнялся с ним, но не смог выйти на финишный простор. Соперник сместился к борту, Большунов попытался протиснуться между, но только зря оттоптал финну лыжи и дважды раскрутил палку в сторону Мяки. После гонки русская и финская четверки едва не кинулись стенка на стенку, а Большунов въехал в упавшего соперника.

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Большунов дважды ударил финна палкой и получил дисквалификацию

Александра дисквалифицировали за неспортивное поведение, результат четверки аннулировали. Позже Большунов извинился перед командой Финляндии вместе с главой ФЛГР Еленой Вяльбе. И сделал выводы из ситуации – причем совершенно правильные.

Спустя примерно полтора месяца уже Большунов был в роли Мяки – в марафоне на чемпионате мира. Он выходил на финишную прямую первым, а выдержавший 50 километров Йоханнес Клебо выезжал позади и пытался выкатить на параллельные курсы. Саша закрывал норвежцу калитку, смещаясь вправо, но Клебо протиснулся, и между лыжниками произошел контакт. Большунов сломал палку, и в итоге обоих обошел Эмиль Иверсен, а судьи дисквалифицировали Клебо.

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«Ответственность за корректный обгон лежит на обгоняющем лыжнике. Лыжи обгоняющего должны быть перед лыжами обгоняемого, прежде чем обгоняющий начнет двигаться по оптимальной траектории», – по этому правилу жюри рассматривало случаи Большунов – Мяки и Большунов – Клебо. Трактовка могла быть обидной для любой из сторон – но по ней судьи действовали исключительно последовательно. А в олимпийском сезоне все будет по-другому.

Как звучит правило теперь?

«Лидирующий лыжник может выбирать траекторию движения, но при этом должен учитывать позиции других соперников. Также спортсмены, бегущие рядом друг с другом, вместе понесут ответственность за создание возможной помехи на дистанции», – новое правило, по которому лыжников будет судить в том числе на Олимпиаде.

Отсутствует четкий посыл: лыжник как бы может выбирать траекторию, но должен учитывать и позиции соперников, а ответственность уже могут понести оба. Или тот, кто по предыдущей редакции был бы не виноват. Теперь каждый случай будет индивидуален, и судьи подгонят под формулировку любое даже самое спорное решение.

Первые соревнования под эгидой FIS сезона-2021/22 уже состоялись 19-21 ноября в норвежском Бейтостолене и шведском Елливаре. Новое правило об обгоне применили шведы в женском спринте – в полуфинале лыжню не поделили Моа Лундгрен и двукратная чемпионка мира в команднике Майя Дальквист. Титулованная Дальквист шла коньком впереди соперницы и задела ее лыжу своей. Обе зацепились, Лундгрен упала и потеряла время. Дальквист пострадала меньше – добежала до финиша и сохранила шансы на попадание в финал. Но судьи выписали дисквалификацию.

«Правила стали понятнее, – прокомментировал представитель судейской комиссии Томас Гранлунд. – Вы не должны никому мешать. Но если бы такое произошло в прошлом сезоне – сомнительно, что мы бы наказали Дальквист».

В сборной России недовольны изменениями

Елена Вяльбе: «Ситуация не настолько плачевная, но есть опасения. Раньше спортсмену было понятно, что до тех пор, пока ты полностью не обогнал соперника, ты не имеешь права вставать на его лыжню. Сейчас ты можешь спокойно вставать на лыжи соперника при обгоне. Для нас непонятно, кто сочинил эти правила. У нас вносятся изменения в правила каждый год. Мы написали очередное письмо, что мы категорически против, что ежегодно вносятся изменения в правила соревнований. К сожалению, наши предложения они даже не рассматривали, но мы уже привыкли что есть отдельная страна, которая диктует все свои правила для соревнований. Надо быть просто сильнее их, чтобы диктовать свои правила».

Юрий Бородавко: «Считаю, что в случае утверждения этих изменений будет еще больше лишних проблем и протестов, поскольку каждый начнет трактовать эти правила по-своему, это развяжет руки судейскому жюри. Пока ничего не прояснилось, даже стало запутаннее все. Очень хотелось бы пообщаться с теми людьми, кто предложил такие изменения. Да, у лидера сохраняется преимущество, он сохраняет право выполнять тот маневр, который задумал. Но как он может учитывать скорость того, кто идет сзади? Все это смешно и непонятно».

Александр Большунов плачет после финиша марафона на ЧМ-2021 Фото: Getty Images

Вячеслав Веденин-младший: «Мы внутри федерации, судейского коллектива совместно с Еленой Валерьевной Вяльбе, которая входит в совет FIS, все, конечно, обсудим. Мы ждем от международной федерации дополнительных разъяснений, которые должны обязательно последовать после публикации проекта новых правил».

Риторика российского штаба понятна: в команде боятся, что судьи будут толковать ситуации не в пользу российских лыжников. Опасения понятны, но по кейсам прошлого сезона все-таки нельзя обвинить FIS в игре против России – Большунов и остальные получали наказания только тогда, когда заслуживали. Иногда русских даже прощали – в одной из гонок «Тур де Ски» Иван Якимушкин объезжал завал и проехал часть дистанции за разметкой. По букве закона его могли дисквалифицировать – но сохранили третье место.

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