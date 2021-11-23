26 ноября 2021 года в финской Руке стартует Кубок мира по лыжным гонкам. Всего в сезоне состоится 11 этапов, включающий в себя шесть гонок «Тур де Ски» и, конечно, февральские Олимпийские игры. Представляем календарь сезона-2021/22 – платформы Eurosport покажут Кубок мира в полном объеме, как и всегда.

Рука (Финляндия)

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26 ноября

Лыжные гонки В лыжах теперь странные правила обгона. Все из-за Большунова и Клебо ДЕНЬ НАЗАД

Спринт, классический стиль

27 ноября

10 км, женщины, классический стиль

15 км мужчины, классический стиль

28 ноября

Пасьют 10 км, женщины, свободный стиль

Пасьют 15 км, мужчины, свободный стиль

Йоханнес Клебо и Эрик Валнес Фото: Getty Images

Лиллехаммер (Норвегия)

3 декабря

Спринт, свободный стиль

4 декабря

Скиатлон, женщины

Скиатлон, мужчины

5 декабря

Эстафета 4*5 км, женщины

Эстафета 4*7,5 км, мужчины

Давос (Швейцария)

11 декабря

Спринт, свободный стиль

12 декабря

10 км, женщины, свободный стиль

15 км, мужчины, свободный стиль

Дарио Колонья Фото: Getty Images

Дрезден (Германия)

18 декабря

Спринт, свободный стиль

19 декабря

Командный спринт, свободный стиль

«Тур де Ски»

Ленцерхайде (Швейцария)

28 декабря

Спринт, свободный стиль

29 декабря

10 км, женщины, классический стиль

15 км, мужчины, классический стиль

Оберстдорф (Германия)

31 декабря

Масс-старт 10 км, женщины, свободный стиль

Масс-старт 15 км, мужчины, свободный стиль

Александр Большунов (Россия), трофей «Тур де Ски» Фото: Getty Images

1 января

Спринт, классический стиль

Валь-ди-Фьемме (Италия)

3 января

Масс-старт 10 км, женщины, классический стиль

Масс-старт 15 км, мужчины, классический стиль

4 января

Масс-старт в гору 9 км, женщины, свободный стиль

Масс-старт в гору 9 км, мужчины, свободный стиль

Сергей Устюгов на Альпе Чермис Фото: Getty Images

Ле Рус (Франция)

14 января

Спринт, свободный стиль

15 января

10 км, женщины, свободный стиль

15 км, мужчины, свободный стиль

16 января

Пасьют 10 км, женщины, классический стиль

Пасьют 15 км, мужчины, классический стиль

Планица (Словения)

22 января

Спринт, классический стиль

23 января

Скиатлон, женщины

Скиатлон, мужчины

Александр Большунов Фото: Imago

Олимпийские игры (Пекин, Китай)

5 февраля

Скиатлон, женщины

6 февраля

Скиатлон, мужчины

8 февраля

Спринт, свободный стиль

10 февраля

10 км, женщины, классический стиль

11 февраля

15 км, мужчины, классический стиль

12 февраля

Эстафета 4*5 км, женщины

Непряева, Сорина, Ступак, Кирпиченко Фото: Getty Images

13 февраля

Эстафета 4*10 км, мужчины

16 февраля

Командный спринт, классический стиль

19 февраля

Масс-старт 50 км, мужчины, свободный стиль

20 февраля

Масс-старт 30 км, женщины, свободный стиль

Лахти (Финляндия)

26 февраля

Спринт, свободный стиль

27 февраля

10 км, женщины, классический стиль

15 км, мужчины, классический стиль

Наталья Непряева Фото: Getty Images

Драммен (Норвегия)

3 марта

Спринт, классический стиль

Осло (Норвегия)

5 марта

Масс-старт 30 км, женщины, классический стиль

6 марта

Масс-старт 50 км, мужчины, классический стиль

Фалун (Швеция)

11 марта

Спринт, классический стиль

12 марта

10 км, женщины, свободный стиль

15 км, мужчины, свободный стиль

13 марта

Смешанная эстафета 4x5 км

Смешанный командный спринт

Тереза Йохауг Фото: Imago

Тюмень (Россия)

18 марта

Спринт, свободный стиль

19 марта

Масс-старт 10 км, женщины, свободный стиль

Масс-старт 15 км, мужчины, свободный стиль

20 марта

Пасьют 10 км, женщины, классический стиль

Пасьют 15 км, мужчины, классический стиль

Лыжные гонки «Так пишут о нем каждый год». Норвежцы не верят в болезнь Большунова 08/11/2021 В 06:39