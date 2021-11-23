Мика Мюллюля был легендой финских лыжных гонок в конце 1990-х: завоевал олимпийское золото в Нагано-1998 и стал четырехкратным чемпионом мира, выиграв марафон в Тронхейме-1997 (тот самый ЧМ, где звездила Елена Вяльбе) и три гонки два года спустя. В 2001-м сказка закончилась: нескольких финских лыжников, в число которых входил и Мюллюля, уличили в употреблении допинга на домашнем чемпионате мира в Лахти. Герои стали изгоями, Мика пристрастился к алкоголю и спустя 10 лет умер на 42-м году жизни.

Теперь проблемы с алкоголем начались у его сына – 20-летнего Вильями. На момент смерти отца мальчику было всего 10 лет, но он пережил трагедию и тоже стал спортсменом, выбрав хоккей. В 18 лет парень дебютировал в Высшей лиге Финляндии и регулярно приглашался в юниорские национальные сборные разных возрастов. Но теперь он решил приостановить карьеру.

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«Долго думал, как это объяснить – это самое трудное, что я когда-либо делал. Но хочу быть честным – думаю, что это мне поможет. Сейчас я чувствую себя плохо. Я борюсь с алкогольными проблемами более двух лет. Мне уже предлагали помощь, и я сказал «да», но не был тогда достаточно сильным, чтобы оставаться трезвым.

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Теперь я дошел до дна и должен принять лучшее решение в жизни. Мне снова предложили помощь, и я хочу быть трезвым. Пришло время привести себя в порядок, я ставлю хоккей и спорт на паузу. Вернусь на лед, когда придет время – сильнее, чем когда-либо», – написал Вильями в инстаграме.

В другом посте хоккеист поблагодарил семью, друзей и родственников за поддержку. «Я все равно буду ошибаться и делать неверный выбор – но главное, что смогу следить за собой», – добавил Мюллюля-младший.

Хоккеист получил поддержку от коллег – например, финский нападающий «Флориды» Антон Лунделль написал: «Сражайся, Вилу». Но соглашение с национальной сборной U-20 было разорвано из-за нарушения правил поведения.

«Мы хотели дать ему шанс, но в сборной согласованы правила и планы, – заявил тренер команды Тимо Эло. – От души надеемся, что теперь он сделает все правильно».

Что случилось с Мюллюля-старшим?

Лыжные олдфаги помнят допинговый скандал на ЧМ-2001 до сих пор. У кейса были предпосылки: в 1998 году перед Олимпиадой финское информагентсво STT бомбануло расследованием применении допинга в лыжной сборной. Федерация обратилась в суд и выиграла – журналистов оштрафовали. Но на домашнем чемпионате мира положительные допинг-пробы сдали сразу шесть звезд команды: помимо Мюллюля, это были Вирпи Куйтунен, Милла Яхо, Харри Кирвесниеми, Яри Исомется и Янне Иммонен.

Сборная Финляндии на ЧМ-2001 Фото: Getty Images

Спортсменов дисквалифицировали на два года за употребление запрещенного препарата гемохес, а спустя годы Мюллюля признался и в применении эритропоэтина. В ходе судебного разбирательства, которое возобновила финская полиция, он рассказал, что делал иньекции, но не выдал инициатора допинг-программы.

Мюллюля отбыл бан и вернулся на лыжню, но в сборную так и не попал, хоть и брал золото чемпионата Финляндии. Он завязал с карьерой в 2005 году – последней гонкой на сайте FIS значится 50-километровый классический марафон Джизерска, который сейчас входит в популярную серию Ski Classics. Финн финишировал 12-м и больше не выходил на старт под эгидой Международной федерации.

Жизнь после спорта не сложилась. Мика поработал продавцом спортивного инвентаря в магазине городка Оулу, в 2007-м развелся с женой. Позже, уже после смерти бывшего мужа, Сюви Мюллюя рассказала, что знала о допинге еще до скандала на ЧМ-2011. В январе 2008 года экс-лыжник был признан виновным за вождение в нетрезвом виде при отягчающих обстоятельствах и получил условный срок в три месяца и десять дней, а также денежный штраф. У него отняли права на восемь месяцев, но в ноябре 2009-го он снова попался пьяным за рулем и опять отделался условкой.

5 июля 2011 года бывшего чемпиона нашли мертвым в собственном доме. Полиция исключила версию о насилии и убийстве и не сообщила подробностей смерти по закону о персональных данных. А расследование о допинге 2001 года продолжилось – Исомется, Кирвесниеми и Иммонен в итоге получили условные сроки.

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