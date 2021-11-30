Бывший канадский лыжник Девон Кершоу побывал в эфире подкаста FasterSkier и прокомментировал результаты первого этапа Кубка мира в Руке (Финляндия). Чемпион мира 2011 года в командном спринте наехал на тренера Александра Большунова из-за старых проблем с допингом. А еще восхитился Александром Терентьевым и даже изобрел новый глагол.

Выразил респект Терентьеву

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«Когда тебе кажется, что лыжным гонкам уже некуда развиваться дальше, ты вдруг видишь, что Терентьев делает с Клебо и Валнесом. Он их смял. Кажется, Клебо не проигрывал финалы спринтов классикой на Кубке мира более четырех лет. Йоханнес поразил своим тактическим маневром: пока остальные спали, он внезапно пошел в атаку. Ему удалось создать отрыв, и в 99 случаях из 100 это конец игры. Он здорово выглядел, когда поднимался в гору.

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Я ожидал, что Валнес и Терентьев смогут чуть приблизиться к Клебо, но Александр раздавил и Эрика, и Йоханнеса! В жизни такого не видел! Это Клебо версии 2.0 на подъеме. Терентьев «уклебил» Клебо. С ума сойти: 22 года, первый подиум на Кубке мира, открывает коллекцию медалей победой. Вот это заявка! Сумасшествие».

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О русских лыжниках и допинге

«Что касается ситуации с допингом, то если быть откровенным… Ребята, которых мы видим на трассе, находятся в прекрасной форме. У них правильная лыжная техника, есть новые имена. Глядя на Большунова, ты никогда не скажешь: откуда взялись все эти упехи? И даже глядя на Червоткина, хоть он и не особо известный российский лыжник. В России сейчас много сильных лыжников.

У Большунова лучший классический ход в мире. Они с Нисканеном просто великолепны. Стиль Большунова отличается от Иво – у него больше русской мощи. Но факт в том, что Большунов был лучшим лыжником мира в прошлом и позапрошлом году. Его успешные результаты каждую неделю не удивляют.

Когда Устюгов в форме, то он очень хорош. Он тренируется в группе Крамера. Просто сумасшествие, что в России так много разных тренировочных групп – у них есть пять команд. Я хочу верить им, я вижу их результаты. Нисканен – прекрасный лыжник классическим ходом, он побеждает. У Большунова были проблемы, но он с отрывом лучший лыжник мира. Устюгов вернулся, он хорош. Я не вижу ничего странного в этом.

Нельзя обвинять, пока вина не доказана. Мир и так достаточно депрессивен. Но есть то, что я не устаю повторять. Должен ли Бородавко работать в сборной России? Я говорю «нет». Я не журналист, я никоим образом с этим не связан. Но в то же время: должны ли мы давать людям второй шанс? Да. Он отбыл наказание и не работал со сборной, нравится вам это или нет. А по лыжникам ничего не скажешь – Большунов просто прекрасен»

Артем Мальцев, Илья Семиков и Александр Большунов Фото: Getty Images

О сравнении русских и норвежских лыжников

«В мужских гонках в Руке норвежцы выступили хуже, чем ожидалось. Да, Клебо и Валнес завоевали медали, поэтому совсем уж катастрофой выступление не назовешь. Но мы не привыкли видеть, как Йоханнес проигрывает – особенно в спринте классикой. А 15 километров классикой – именно тот вид, в котором норвежцы давно доминируют.

Просто шок, об этом даже говорить трудно. В последние пару лет в дистанционных гонках мы наблюдали унылую картину: норвежцы раскатывали всех, кроме Большунова. И перед этим сезоном ничего не предвещало перемен. Но мы стали свидетелями провала норвежцев на 15 километрах – их порвали.

Россияне показали зверский уровень на этом этапе. И Нисканен впечатляет, он очень хорош. Техника Иво напоминает мне о Юхане Ульссоне – только у финна еще и даблполинг есть в арсенале. Нисканен – всесторонне подготовленный лыжник с очень красивой техникой классического хода. Червоткин может показаться россиянином без громкого имени.

Алексей Червоткин Фото: Imago

У всех на слуху Устюгов, Большунов, а дальше – восемь тысяч хороших российских лыжников, за именами которых не уследить. Но Червоткин хорошо себя показывает на протяжении последних нескольких лет. Хотя, честно говоря, для меня было довольно удивительно увидеть его на втором месте в классике. Большунов испытывал проблемы с зубами – было непонятно, в какой он форме. Так что третье место в таких условиях — весьма неплохо».

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А у лучшей лыжницы мира сгорели штаны , она обморозилась, но уехала из Руки лидером Кубка мира. Чумовой сюжет с участием шведской спортсменки.

Девон Кершоу – чемпион мира 2011 года в командном спринте совместно с Алексом Харви. Также Также он стал 4-м в командном спринте на ЧМ-2013.

Канадец одержал две победы на этапах Кубка мира, выступил на четырех Олимпиадах (2006, 2010, 2014, 2018) и семи чемпионатах мира (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2017).

Источник: FasterSkier

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