Знатоки в выпуске «Что? Где? Когда?» от 5 декабря не ответили на вопрос о российском лыжнике Александре Большунове – чемпионе мира и двукратном победителе общего зачета Кубка мира. Точный ответ немедленно дал бы любой любитель лыжных гонок – но не команда Алеся Мухина.

Вопрос был задан телезрителем Яном Непомнящим из Брянска – тем самым гроссмейстером, который в эти дни играет матч за титул чемпиона мира против норвежца Магнуса Карлсена. А в октябре шахматист выступал за знатоков в составе команды Елены Потаниной, которая сразу призналась, что в этом вопросе болеет за Непомнящего.

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Ведущий: «Наш выдающийся шахматист задаст вопрос про нашего выдающегося лыжника. Александр Большунов летом использует необычный способ отработки техники лыжного хода. Для этого ему нужен микроавтобус с открытой задней дверью. Внимание, вопрос – что установлено внутри?»

Знатоки совещались всю отведенную минуту, но правильных вариантов не прозвучало. Отвечать вызвался сам Алесь Мухин – и ошибся. Пока он рассуждал, Станислав Мереминский догадался до правильного ответа, но его уже не засчитали.

Мухин: «Микроавтобус – как минимум достаточно мощная силовая установка, крупное транспортное средство. Ничего толковее, чем какое-то мощное аэродинамическое устройство, которое дует на него, когда он за ним едет... Снеговая машина может там стоять еще, она ему дорожку делает».

Ведущий: «Летом?»

Мухин: «А что делать?»

Ведущий: «А теперь правильный ответ. Если вы отрабатываете технику, господин Мухин, что это означает? Что должно происходить?»

Мухин: «Все что угодно там может проходить. Станислав зеркало предположил».

Мереминский: «Он видит как он двигается, правильно?»

Ведущий: «Господин Мереминский считает, что зеркало. Итак. Летом для отработки техники лыжного хода Александр использует необычный способ – он едет за микроавтобусом, в котором установлено... посмотрите – зеркало. Так можно контролировать точность движений прямо во время тренировки».

После неправильного ответа знатоков счет стал 5:1 в пользу телезрителей, Непомнящий выиграл 90 тысяч рублей. По итогам игры команда Мухина уступила 3:6.

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В матче Непомнящего и Карлсена прошло уже восемь партий. Российский гроссмейстер проигрывает со счетом 3:6 . Фатальную ошибку Ян совершил в середине партии, когда потерял ферзя, после чего соперник грамотно довел матч до победы.

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