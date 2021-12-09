В женской сборной по лыжам – новая звезда Вероника Степанова. О 20-летней спортсменке говорили значительную часть межсезонья благодаря ярким и дерзким соцсетям (с которыми ей по собственному признанию помогают), а на втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере Вероника бежала последний этап победной эстафеты и доказала критикам, что это возможно – одновременно зависать в инстаграме и занимать первые места.

Степанова сразу стала главной героиней гонки для журналистов и болельщиков, хотя Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина внесли не меньше вклада в итоговую победу. Первая удержалась в группе традиционно быстрого стартового этапа, вторая усидела за лидером общего зачета Кубка мира Фридой Карлссон, третья финишировала впереди Терезы Йохауг и была быстрее на пяти километрах – пусть и на символические 0,1 секунды.

Ad

Но главным хайлайтом воскресенья был именно победный финиш Степановой. Некоторые коллеги даже написали, что Вероника разобралась с именитыми соперницами из Норвегии и Швеции – хотя финиш никогда не был сильной стороной Хелене Мари Фоссесхольм, а лучшее место шведки Моа Ульссон на Кубке мира до сезона-2021/22 – 18-е. Любители лыж обратили на это внимание в соцсетях и лыжных чатах.

Лиллехаммер «Ты точно русская?» Степанова удивила Йохауг английским языком ВЧЕРА В 11:34

Финиш Вероники Степановой – уела шведку и норвежку в эстафете

Вот несколько комментариев из телеграм-чата «На 25-м километре»:

«Похоже, возвращаются времена, когда бегала Вяльбе. Тогда они ненавидели друг друга, даже не разговаривали. Егорова не переваривала Лазутину, и обе не переваривали Вяльбе, и так по всему списку сборной. Пока нет, но вангую, что со Степановой начнется».

«Достаточно посмотреть, как ошарашено на Нику смотрела Юля, когда та первая полезла к микрофону».

«Ага, тоже заметил. Никакого такта и субординации у молодой. Но это спровоцировал Романов (корреспондент «Матч ТВ» – Eurosport.ru). Он сразу лизнул Степановой. Было бы правильнее начать со старших, ранее стартовавших, а закончить Степановой. Но он сразу поставил всех на место. Смотрел это интервью, и первая мысль: «Да куда ты лезешь?!»

«НН наблюдает, Юлька ****** [охренела], Сорина просто злая. Читаю по лицам».

Вероника Степанова, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Юлия Ступак Фото: Imago

Правы ли болельщики? Если честно, по интервью более опытных лыжниц действительно не сложилось впечатления о том, что в женской сборной чудесная атмосфера и отсутствие ревности к ярко ворвавшейся в элиту Степановой.

«Степановой ничего не подсказывали, она сама должна понимать, она уже в большом спорте», – комментарий Непряевой по итогам второго этапа, данный «Матч ТВ», когда эстафета еще не закончилась.

«Девчонки – огромные молодцы, два этапа Натальи и Тани – особенно. Они сделали фундамент, благодаря которому Веронике было проще опираться на себя», – сказала после гонки Ступак, подчеркнув выступления Непряевой и Сориной, но не супервыступление дебютантки.

Возможно, все это – придирки, но из таких мелочей и складывается информационный фон вокруг команды. В преддверии Пекина-2022 действительно хотелось бы, чтобы это были придирки, потому что состав Ступак – Непряева – Сорина – Степанова уже сейчас можно называть потенциально олимпийским. Единственный вариант для ротации – поставить вице-чемпионку мира 2021 года Яну Кирпиченко на классику, а Непряеву отправить на финиш. Но Кирпиченко в текущем сезоне выглядит откровенно блекло, а Степанову как эстафетного бойца уже отметила Елена Вяльбе.

Вероника Степанова, Моа Олссон, Хелене Мари Фоссесхольм Фото: Imago

«У женщин, конечно, в очередной раз Вероника доказала, что она настоящая эстафетчица. В прошлом сезоне мы все восхищались ее финишем на чемпионате России в эстафете. Таких эстафетчиц у нас давно не было. Одно жаль – она не так хорошо себя чувствует в горах, а следующие две Олимпиады в горах», – заявила глава ФЛГР.

Но Веронике действительно негласно позволяется то, что не позволялось другим – после окончания сезона-2019/20 Вяльбе даже убрала Кирпиченко с централизованной подготовки из-за слишком активного ведения инстаграма. Но Степановой и ее помощникам можно все: пикироваться с норвежскими журналистами, высказываться на спорные острые темы и выкладывать по несколько постов в день. В лыжных кулуарах давно кружатся догадки и инсайды, почему все именно так, и разница в отношении Вяльбе действительно видна: в случае Степановой оно не критическое, а равнодушное. Хотя в инстаграме журналиста Романова Елена Валерьевна уже призвала не выделять только финишера.

«Эстафету выиграла команда не стоит выделять одну Веронику!» – написала Вяльбе.

«Здесь вопрос исключительно в хейте. Посмотрите, сколько мне насыпали лестностей под постом два дня назад. А эстафету выиграла команда – факт», – ответил корр.

Подавляющее большинство болельщиков полюбили Веронику – несмотря на заметную разницу в текстовых интервью, вылизанных и приукрашенных помощниками (менеджерами или пиарщиками), и видео-беседах с журналистами, где спортсменка предстает обычной 20-летней девушкой – но очень открытой, смелой и по-хорошему беспринципной. Она не боится подходить к микрофону иностранных каналов и говорить – пусть пока на не очень богатом английском. Кажется, это новая реальность российских лыж. Что до отношений в команде – пока это только домыслы.

Лиллехаммер Йохауг – о Сориной: «Я в бешенстве. Она ездила мне по палкам» 04/12/2021 В 14:29