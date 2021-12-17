До начала сезона-2021/22 главным претендентом на медали на Олимпиаде в Пекине считался Александр Большунов. Считается и сейчас, но звание лидера российских лыж применимо к нему лишь из-за бэкграунда и по совокупности достижений. Александр провалил начало сезона и за восемь гонок лишь дважды влез в призы. Для сравнения: в прошлом году, чтобы побывать на всех ступенях пьедестала, Большунову хватило двух этапов. В Руке-2020 он взял третье и второе место, а в Давосе, куда не приехали норвежцы, стал серебряным призером в спринте и победил на 15 километрах свободным стилем.

Провальный старт нового сезона можно было ожидать. Подготовку смазали проблемы с десной. Большунов вспоминал, как очнулся после операции и сразу задумался об Олимпиаде. Он понимал: времени на восстановление не так уж много. Тогда же сказал, что от состояния зависит и его возможное выступление на «Тур де Ски». Теперь известно: Большунов поедет на многодневку, чтобы вывести организм на пик формы.

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Большунов не блещет в разделках на фоне конкурентов

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Но пик далеко. За три этапа Александр лишь раз финишировал первым. Да и то, в коньковом пасьюте в Руке, когда на старт не вышли главные конкуренты – Йоханнес Клебо, Иво Нисканен и норвежские дистанционщики. Оппоненты побоялись морозов, а Большунов, Сергей Устюгов и Артём Мальцев спокойно разделались с Михалом Новаком. Чех был единственным, кто хоть как-то мешал российским лыжникам в той гонке. Так выглядело самое яркое выступление Большунова в сезоне-2021/22.

Алексей Червоткин, Иво Нисканен, Александр Большунов Фото: Imago

Помимо гонки преследования, вспомнить можно разве что третье место в классической разделке в Руке. Но побороться с гегемоном дисциплины не удалось: Иво Нисканен, кажется, не напрягся, но все равно привез Большунову добротные 14 секунд. И это не неожиданность: финн был и остается главным классистом грядущей Олимпиады.

С разделками свободным стилем еще хуже: два старта и ни одного попадания в десятку лучших. Видно, что Большунова не устраивают подобные результаты. В Давосе Александр простудился и пропустил спринт, но форсировал возвращение, чтобы выступить в коньковой пятнашке. Как итог – двенадцатое место, минутное отставание от Симена Хегстада Крюгера и отказ от интервью. Коуч Юрий Бородавко признавался, что был против участия Большунова в этой гонке. Но фирменный максимализм спортсмена, похоже, оказался сильнее тренерских опасений.

Устюгов смотрится гораздо универсальнее

Сейчас лидером российской сборной является Сергей Устюгов. Многострадальный лыжник переборол коронавирус, справился с травмой ноги и выбрался на пик формы. В сезоне-2021/22 он одинаково хорош как на дистанциях, так и в спринтах. Отсюда два пьедестала в Давосе и яркая заруба с Клебо на финише эстафеты. Сергей сражался до последнего метра и проиграл норвежцу лишь ничтожные 0,2 секунды.

Крутейший финиш эстафеты – Устюгов уступил 0,2 секунды Клебо

В последние пару лет подобной универсальностью среди русских мог похвастать лишь сам Большунов. Но теперь его перспективы в командном спринте олимпийского Пекина выглядят туманно. Если тренеры будут отталкиваться от прошлых гонок, заключительный этап могут отдать 22-летнему Александру Терентьеву. Да, это рискованно, но действующий чемпион мира среди молодежи (до 23 лет) уже убирал Клебо в классике. Йоханнес вряд ли забудет дебютную гонку сезона и тот бешеный рывок в лучших традициях Петтера Нуртуга.

В таком случае за первый этап командника поборются Большунов и Устюгов. Александр еще может доказать спринтерскую состоятельность. Он, в отличие от Сергея, поедет на «Тур де Ски» и (если не снимется с многодневки в самом начале) выступит в классическом спринте 1-го января. Но по состоянию на декабрь олимпийскую зарубу с Валнесом и Клебо заслужили Устюгов и Терентьев, а не Большунов.

Александр Большунов Фото: Getty Images

Последний, правда, почти гарантированно закончит сезон в топ-2 общего зачета. Сейчас он третий, за Клебо и Устюговым. Но пропускать этапы пока не планирует, а «Большой Хрустальный глобус» будет брать если не качеством гонок, то как минимум их количеством. Но лидерские майки и возможный триумф на этапе в слякотном Дрездене (куда не поедут ни Клебо, ни Валнес) не дадут представлений о перспективах Большунова на Олимпиаде. В этом плане «Тур де Ски» будет куда показательнее: главное, чтобы Александр вовремя вспомнил, что победа в Пекине все же важнее, чем восхождение на Альпе Чермис.

Сейчас кажется, что Большунова все чаще беспокоит та послеоперационная мысль о нехватке времени. До Пекина чуть меньше полутора месяцев, а форма еще не та. Поэтому отчаянный максималист хватается за каждый этап, едет в Дрезден ради коньковых спринтов и верит: лучший способ войти в олимпийский сезон – бегать, несмотря ни на что. Если стратегия не сработает, критики припомнят Александру и выступление на «Тур де Ски», и его роковое упрямство.

Давос «Опасный человек на Олимпиаде». Норвежцы – об Устюгове 12/12/2021 В 08:12