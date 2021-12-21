Лыжный сезон официально делится на четыре четверти, и первая уже позади: состоялись этапы в Руке, Лиллехаммере, Давосе и Дрездене. Россия завоевала 11 призовых мест: три первых, четыре вторых и четыре третьих. Выше – Норвегия (23 (9-7-7) подиума) и Швеция (12 (7-4-1) подиумов).

Все гонки первой части олимпийского сезона – прикидки к Играм в Пекине и отбор как на сам турнир, так и на отдельные дисциплины. В каждой сборной свои принципы – шведы, например, еще в апреле выкатили список отобравшихся, гарантировав лидерам участие в главном турнире четырехлетия. Норвежцы с их мега-скамейкой запасных отбираются через Кубок мира, как и сборная России.

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ФЛГР не публиковала официальных критериев, по которым в Пекин попадут восемь лыжников и восемь лыжниц. Похожий на правду документ выкатил «Чемпионат» (именно так отбирались на некоторые предыдущие главные старты), но в сборной никак не подтвердили его подлинность.

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«Все тренеры их [критерии] знают, – заявила Елена Вяльбе. – Ничего там особенного. Есть определенные гонки, которые максимально близки к дистанциям на Олимпийских играх. Безусловно, есть победы, есть первые три места, есть первые шесть мест – до 15-го места есть разные вариации попадания на Олимпийские игры. Последнее место в команде – решением тренерского совета. Если будет выбор между спринтером и дистанционщиком, то мы берем дистанционщика. Мы учли, что там довольно длинный спринт, очень тяжелые круги».

Елена Вяльбе Фото: Getty Images

В спорте ценятся точность и цифры, но отбор в лыжной сборной проводится скорее по понятиям, чем по критериям – и, как ни странно, это правильно. Перед Вяльбе и ее штабом стоит более сложная задача, чем перед коллегами-биатлонистами, которые могут сделать выбор, просто посмотрев на общий зачет Кубка мира. В биатлоне все гонки примерно одинаковы, ФЛГР же нужно выбрать исполнителей на спринт и дистанцию, конек и классику, личные и командные виды, отсмотреть мастеров затяжного финиша и обладателей взрывного спурта.

Многое зависит и от рельефа олимпийской трассы – по этой причине на Игры рискует не поехать единственный в России профильный спринтер Глеб Ретивых. Лыжник отлично чувствует себя на типично спринтерских трассах – коротких и плоских, где можно проявить взрывные качества и сработать на финише. На длинных рабочих трассах с подъемами гораздо лучше Глеба смотрятся универсалы. Ретивых попал в финал только на искусственном круге в Дрездене – но не был в топ-6 ни в Лиллехаммере и Давосе, которые по негласным критериям были отборочными, ни в классической Руке.

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Один шанс пока остается – Ретивых нужно обязательно заезжать в тройку (а лучше побеждать) на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде, чтобы убедить Елену Валерьевну. Критерии он не выполнил в любом случае – Дрезден не входит в список отборочных стартов.

Кто уже отобрался на Олимпиаду?

Полный карт-бланш получил только Большунов – об этом Вяльбе и Юрий Бородавко сообщили еще до старта сезона. Решение полностью логичное: Александр – лицо сборной в последние годы, и результатами он абсолютно заслужил преференции. Сейчас Большунов ищет себя после проблем со здоровьем и не блещет на Кубке мира, так что решение о досрочном отборе играет ему на руку: чемпион мира может готовиться к Пекину, зная, что он уже в команде.

Также на Олимпиаду точно едет Александр Тереньтев – но не по критериям (победный спринт в Руке не считается квалификационной гонкой), а личным решением Вяльбе. «Я не знаю, насколько я такое ожидала, но я точно знаю, что это наше будущее. Рада, Саня сегодня отобрался на Олимпийские игры. Да, вот так вот сразу», – заявила Елена Валерьевна.

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Не поторопилась ли глава ФЛГР? Отчасти, возможно – Терентьев не проявил себя в коньковых спринтах, а на Олимпиаде будет конек. Но его явно держат в уме на классический командник, а чисто отобравшихся на спринт по критериям до сих пор нет. Это может сделать только Сергей Устюгов – после второго места в Давосе ему останется попасть в финал Ленцерхайде. Поэтому Терентьев наверняка побежит личный спринт вместе с Устюговым, Большуновым и кем-то еще – либо Ретивых, либо Артемом Мальцевым.

На дистанцию отобрались Устюгов и Алексей Червоткин, заехавшие в топ-3 на коньке в Давосе и на классике в Руке соответственно. Получается, что уже заняты четыре места из восьми – на оставшиеся претендуют Иван Якимушкин, Денис Спицов, Артем Мальцев, Глеб Ретивых и Андрей Мельниченко. Согласно критериям, их результаты учитываются в таблице по зачетным очкам – и кто-то один останется за бортом. Повторимся, что вероятно это будет Ретивых – Вяльбе заявила, что отдаст предпочтение дистанционщику. Ведь спринта только два, а Глеб не сможет заменить никого на дистанции в случае форс-мажора.

Глеб Ретивых Фото: Getty Images

Критерии отбора у женщин, также опубликованные «Чемпионатом», более щадящие – для прямого попадания в состав необходимо финишировать не в топ-3, а в топ-6. Это сделала Наталья Непряева в Лиллехаммере, но и без критериев понятно, что на Игры вместе с ней стопроцентно поедут Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Вероника Степанова. Конечно, таблица (если она есть) поможет определить оставшуюся четверку. Но в контексте Олимпиады и медальных шансов совершенно неважно, кто поедет занимать двадцатые-тридцатые места – Яна Кирпиченко, Лилия Васильева, Мария Истомина, Анастасия Рыгалина, Христина Мацокина, Анастасия Фалеева или Анна Грухвина.

Вяльбе сделала правильно, решив не публиковать критерии на сайте ФЛГР. Лыжи – не тот вид, где при определенном везении и удаче может выиграть любой (Саппоро-2007 случается слишком редко). Поэтому главное – грамотно распорядиться лидерским активом, чьи кандидатуры очевидны и без критериев.

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