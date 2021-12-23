Российский тренер сборной Китая по лыжным гонкам Максим Волков поделился планами на домашнюю для китайцев Олимпиаду 2022 года в Пекине.
«В домашних Играх будут участвовать восемь лыжников из Китая – четверо парней и четверо девушек. Задачи у команды максимальные. Мы должны показать лучший в своей истории результат на Играх, может, и за медали побороться. Чем черт не шутит?
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Готов ли буду остаться на следующий олимпийский цикл, если задача будет решена? А почему нет? Хотелось бы поучаствовать в Олимпиаде в Кортина-д’Ампеццо, где советские лыжники впервые выступили на Играх в 1952-м», – заявил специалист.
Лыжные гонки
В лыжах на ОИ отбираются по понятиям, а не по критериям. И это правильно
Волков тренирует дистанционную сборную, в сентябре 2020-го олимпийский чемпион Никита Крюков возглавил спринтерскую.
Сборная России на Олимпиаде точно поборется за медали – но в команду отбираются не по критериям, а по понятиям. Удивительно, но это правильно.
Источник – «Чемпионат».
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