Российский тренер сборной Китая по лыжным гонкам Максим Волков поделился планами на домашнюю для китайцев Олимпиаду 2022 года в Пекине.

«В домашних Играх будут участвовать восемь лыжников из Китая – четверо парней и четверо девушек. Задачи у команды максимальные. Мы должны показать лучший в своей истории результат на Играх, может, и за медали побороться. Чем черт не шутит?

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Готов ли буду остаться на следующий олимпийский цикл, если задача будет решена? А почему нет? Хотелось бы поучаствовать в Олимпиаде в Кортина-д’Ампеццо, где советские лыжники впервые выступили на Играх в 1952-м», – заявил специалист.

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