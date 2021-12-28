Россиянин Александр Большунов и Йоханнес Клебо из Норвегии устроили шуточную перепалку во время открытия рождественских подарков.

Лучшему лыжнику прошлого сезона и его жене Анне Жеребятьевой подарили горные сани. «Куда можно посадить Клебо? Первое, что сделаю, это посажу туда Клебо», – воскликнул Большунов сразу после того, как открыл коробку.

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«Да, он хотел бы таскать меня с собой. Но если он поедет на горных санях, то я, по крайней мере, точно буду быстрее него», – ответил сопернику Клебо.

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Источник: TV2

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