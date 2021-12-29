Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что не считает лыжницу Веронику Степанову звездой.
«Не хотела бы из Степановой делать звезду. Она пока абсолютно никто. Да, она пробежала хорошо в эстафете, но это пока не говорит о том, что она лидер и что мы должны около нее плясать. Произошло абсолютно непонятное отравление, немножко странно. У нее есть проблемы с желудком. Для нее, достаточно сырой спортсменки, это даже и лучше, потому что я была в сомнении, нужно ли ей бежать «Тур де Ски». Бог так распорядился, пусть она спокойно подготовится к Олимпиаде», – сказала Вяльбе.
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Степанова сдержанно отреагировала на критику Вяльбе. «Звезда – это Ольга Бузова. А я в этом смысле никто, абсолютно согласна. И не стремлюсь», – написала спортсменка в инстаграме. Она также ответила Дмитрию Губерниеву, который заявил, что главное не перечить Вяльбе и во всем с ней соглашаться. «Не вижу причин расстраиваться, когда она права», – парировала Степанова.
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Источник: «Р-Спорт».
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