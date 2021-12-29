Российская лыжница Наталья Непряева завоевала бронзовую медаль «Тур де Ски» в разделке на 10 километров классическим стилем.

Победу в гонке одержала финская спортменка Кертту Нисканен – она прошла дистанцию за 27.04,0. Эбба Андерссон из Швеции остала от чемпионки на 18,2 секунды и завоевала серебро. Непряева проиграла Нисканен 30,5 секунды.

Ad

Бронза Непряевой стала первой медалью России на «Тур де Ски». Юлия Ступак заняла седьмое место с отставанием от победительницы 48,1 секунды. Татьяна Сорина финишировала восьмой, уступив 48,3 секунды.

Тур де Ски Диггинс выиграла спринт, Непряева не вышла в финал ДЕНЬ НАЗАД

Лилия Васильева заняла 23-е место (+1.24,4), Екатерина Смирнова – 36-е (+1.47,9), Христина Мацокина – 45-е (+2.03,7), Анастасия Рыгалина – 61-е (+2.37,7).

Тур де Ски Кто покорит Альпе Чермис? Большунов в деле. Все о «Тур де Ски» 25/12/2021 В 17:37