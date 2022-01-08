Двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов помог швейцарцу Арно Дю Паскье, сломавшему палку во время гонки на 62 км классическим стилем в рамках марафонской серии Ski Classics.

Швейцарский лыжник сломал палку, а Устюгов, стоявший вдоль трассы, отдал спортсмену инвентарь. Момент попал в трансляцию соревнований.

Ad

Устюгов планировал пробежать только половину дистанции в качестве тренировки. Для него было важно в преддверии Олимпиады побороться на лыжне с соперниками.

Тур де Ски У Большунова не было шансов. Но Клебо мог промахнуться с пиком формы 04/01/2022 В 17:38

Ранее Устюгов полностью пропустил многодневку «Тур де Ски», готовясь к Олимпийским играм-2022 в Пекине (Китай), россиянин провел тренировочный сбор в Тоблахе (Италия).

Тур де Ски Мужской финиш «Тур де Ски»: Спицов стал 2-м на горе 04/01/2022 В 16:13