Двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» российский лыжник Сергей Устюгов помог швейцарцу Арно Дю Паскье, сломавшему палку во время гонки на 62 км классическим стилем в рамках марафонской серии Ski Classics.
Швейцарский лыжник сломал палку, а Устюгов, стоявший вдоль трассы, отдал спортсмену инвентарь. Момент попал в трансляцию соревнований.
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Устюгов планировал пробежать только половину дистанции в качестве тренировки. Для него было важно в преддверии Олимпиады побороться на лыжне с соперниками.
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Ранее Устюгов полностью пропустил многодневку «Тур де Ски», готовясь к Олимпийским играм-2022 в Пекине (Китай), россиянин провел тренировочный сбор в Тоблахе (Италия).
А вот Непряева не стала пропускать старты и выиграла «Тур де Ски», хотя в начале сезона тренер называл ее толстой. Но Наталья справилась с многодневкой лучше соперниц.
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