На официальном сайте FIS появилось сообщение, что этап Кубка мира по лыжным гонкам, запланированный 22-23 января 2022 года, отменяется. В программе были спринт классикой и скиатлон. Эти соревнования должны были стать последней прикидкой перед олимпиадой в Пекине.

«В связи с нынешним острым развитием пандемии в Словении безопасность заинтересованных сторон, участвующих в этих крупномасштабных мероприятиях, не может быть гарантирована. Кроме того, потенциально растущее число инфицированных и находящихся на карантине лиц может привести к критическому статусу для функционирования базовой сервисной инфраструктуры. Поэтому после настоятельной рекомендации органов здравоохранения Словенская федерация лыжного спорта вместе с Оргкомитетом решили отменить соревнования.

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Отмена является особенно жесткой, поскольку трассы для беговых лыж находятся в идеальном состоянии и подготовили бы прекрасную почву для тестовых соревнований к чемпионату мира по лыжным видам спорта FIS в следующем году. Тем не менее, здоровье и безопасность для всех участников стоят на первом месте. О возможной замене будет сообщено в надлежащее время», – говорится в пресс-релизе.

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