Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) официально объявила состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине 4-20 февраля.
Мужчины: Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.
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Женщины: Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак.
Тур де Ски
У Большунова не было шансов. Но Клебо мог промахнуться с пиком формы
Лыжники сами вредят развитию Кубка мира. Поэтому биатлон популярнее.
У Большунова не было шансов против Клебо на «Тур де Ски». Но Йоханнес мог промахнуться с пиком формы.
Источник – официальный сайт ФЛГР.
Тур де Ски
Большунов финишировал 2-м на «Тур де Ски», Клебо победил
Тур де Ски
Русская лыжница может впервые взять «Тур». Как Непряева ходит в гору?
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