Меньше месяца остается до Олимпиады в Пекине, стартующей 4 февраля. Самое время элитным спортсменам делать последние прикидки и пытаться набирать форму так, чтобы пик ее пришелся на долгожданные Игры. Конечно, большинству лыжников лучше всего это делать через старты.

На новогодние каникулы в лыжном календаре была запланирована традиционная многодневка «Тур де Ски» – сложное соревнование, включающее в себя шесть этапов, следующих один за другим с минимальными перерывами, и заканчивающееся тяжелой затратной гонкой в гору. Поэтому, как часто случается в сезоне, включающем в себя главный старт, часть спортсменов решили пройти «Тур» не полностью или вообще пропустить. Они уехали на сборы, рассчитывая проверить силы на двух оставшихся до Пекина этапах Кубка мира.

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Татьяна Сорина Фото: Getty Images

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Но, к сожалению, из-за вновь набирающей обороты пандемии коронавируса сперва пришло сообщение, что этап Кубка мира во французском Ле Русс 14-16 января отменен, причем замену искать в FIS сразу не планировали, а позже лыжный календарь лишился и стартов в словенской Планице 22-23 января. В релизе указано, что рассматривается вариант с заменой места проведения этапа, но, зная FIS, вызовет удивление, если гонки все-таки проведут в другой стране. Как и сезоном ранее, эпидобстановка больнее всего отразилась на гладких лыжах – в биатлоне пробежали все запланированное в немецких Оберхофе и Рупольдинге, в проведении соревнований в итальянском Антхольце никто не сомневается, да и FIS прекрасно проводит горные лыжи, сноуборд и другие дисциплины.

Следовательно, лыжникам сборной России, попавшим в олимпийский состав, как и их коллегам из других стран, пришлось искать альтернативные варианты, чтобы простартоваться. Некоторые из них, такие как Сергей Устюгов, Татьяна Сорина и Анастасия Рыгалина, приняли решение выступить на 10-километровой классической разделке в рамках марафонской серии Visma Ski Classics. Это коммерческая серия гонок на длинные дистанции, проводящаяся в Европе и спонсируемая коммерческими компаниями. Сперва такую возможность рассматривала и Юлия Ступак, но, в итоге, они с тренерским штабом избрали другую схему подготовки.

Короткая La Venosta 15 января пришлась весьма кстати. Она во многом необычна как для Ski Classics – сложный для таких соревнований рельеф, а не равнина, удобная для даблполинга, разделка, всего 10 км – так и для участников Кубка мира – проводится из точки в точку, а не по кругам, что позволяет использовать различные тактические схемы. Любителям лыжных гонок было очень интересно посмотреть, как себя проявят сборники в сравнении с марафонцами.

Сергей Устюгов Фото: Getty Images

Первыми пробежали девушки. Победила марафонка, одна из первых начавшая применять даблполинг из женщин, 38-летняя шведка Бритта Йоханссон-Норгрен. Анастасия Рыгалина заехала седьмой, отстав на 2:14,5, Татьяна Сорина замкнула десятку сильнейших (+2:31.7).

«Я думала, что эта дистанция очень удобная для меня. Но мне было очень тяжело. Может, это из-за того, что не подвелись к этой гонке, старт был в гору. Наверное, немного с темпом перебрала. Первый раз бегу на этой трассе и вообще впервые участвую в таком формате. Эта гонка, наверное, сложна тем, что она проходит на большой высоте, финиш на 2000 м. В первый раз у меня такое. Самым главным было выбрать старт, простартоваться, так как этап Кубка мира отменили у нас», – прокомментировала Сорина в эфире «Матч ТВ».

Позже приняли старт мужчины. У Сергея Устюгова гонка сложилась менее удачно, чем у девушек-сборниц: он стал лишь 39-м с отставанием от победителя – 38-летнего марафонца Тура Асле Ердалена из Норвегии – на 2:25,1.

«Мы приехали сюда со сбора с места, которое в паре часов отсюда. Приехали специально вчера вечером, чтобы выступить на этих соревнованиях. Сегодня выступили, провели, можно сказать, хорошую тренировку. Не могу сказать, что гонка для меня сложилась удачно, скорее, она как хорошая тренировка. А сегодня возвращаемся туда же – в Пассо-Лавацце, там пробудем до вылета на Олимпиаду. Хотя, может, куда-то переедем и проведем какие-то контрольные старты, потому что для меня тренироваться очень тяжело. Я уже устал от тренировок, хочу гоняться, гоняться и гоняться. Месяц без стартов – тяжко», – поделился впечатлениями Устюгов в эфире «Матч ТВ».

Стоит ли удивляться таким не самым сильным результатам и волноваться в преддверии Олимпиады? Пожалуй-таки нет. Конечно, от лучших лыжников многие болельщики ждали иного результата – на первый взгляд казалось, что гонка на 10 км больше подходит им, чем марафонцам, но трасса все же весьма специфична. Возможно, они пока находятся под нагрузкой. Да и сама серия Ski Classicsс – это точно не те соревнования, где надо полностью выкладываться. Не зря Сергей Устюгов, не особо расстроясь, расценил мероприятие как хорошую тренировку.

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