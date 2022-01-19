Восьмикратная олимпийская чемпионка норвежка Марит Бьорген в автобиографической книге «Сердце победителя» поделилась тем, как отнеслась к негативным высказываниям по поводу положительного допинг-теста, который сдала во время ЧМ-2017 в Лахти. Ее проба показала наличие следов запрещенного вещества – стероида 19-норандростерона. Как выяснилось, причиной стал прием разрешенного препарата Primolut-N, используемого для регулирования менструального цикла. FIS не стала открывать допинговое дело и предавать случай огласке.

«Никто не знал об этой ситуации, и я могла о ней не писать. В каком-то смысле я виню себя, что недоглядела. И я привыкла была открытой и честной – относительно лекарств от астмы и всего остального. Для меня это было страшным шоком, как позже ситуации с Терезой Йохауг и Мартином Сундбю. Я осознала, насколько ты уязвим.

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Если решил писать о своей карьере, нужно освещать все стороны, быть открытым и честным. Я была готова к тому, что такая откровенность может быть неоднозначно воспринята. В России бытует мнение, что в других странах действуют иные правила, так что я была готова к критике оттуда, но я уверена в своей невиновности. Как лыжница, я привыкла к тому, что у людей есть свое мнение. Я стараюсь читать как можно меньше», – рассказала Бьорген.

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Источник: Expressen.

Лыжные гонки Бьорген сдала положительный допинг-тест после ЧМ-2017 12/10/2021 В 07:54