Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о лыжнице Веронике Степановой.

«Я рада, что люди ее запомнили, но чересчур много пиара. Она реально еще ничего не сделала. Но что касается ее стержня и спортсменки, которая может бороться за команду, то это восхитительно. Я первый раз это увидела на чемпионате России, сейчас уже повторила на Кубке мира, что меня радует. Ни перед кем не спасовала. У Вероники есть проблема – вот этот безумный пиар. Для начала надо по-настоящему себя проявить. Кубок мира это хорошо, но сейчас будут Олимпийские игры. Приедет оттуда с золотой медалью, я сама лишний раз в инстаграме про нее напишу», – сказала Вяльбе.

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Источник: «Радио Спорт».

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