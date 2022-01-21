Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе перед Олимпиадой в Пекине отметила прогресс женской сборной.
«Безусловно, наши девчонки понимают, что бороться можно со всеми. Времена, когда я их называла тумбочками и табуретками, в целом, закончились. Сейчас они, может, еще не овчарки, но уже собаки, которые могут хорошо кусать. Комплимент ли слово «собаки»? Конечно. Мне кажется, девчонки должны прыгать от счастья, что наконец-то Елена Валерьевна их так называет», – рассказала Вяльбе.
Ad
А еще Елена Вяльбе пообещала написать Веронике Степановой в инстаграме, если та возьмет золото Олимпиады
Лыжные гонки
Вяльбе: «Напишу о Степановой в инстаграме, если возьмет золото Игр»
Лыжники сами вредят развитию Кубка мира постоянными снятиями с этапов и «Тур де Ски». Поэтому биатлон популярнее?
Источник: «Р-Спорт».
Лыжные гонки
Бьорген – о проваленном допинг-тесте: «Ожидала критику из России»
Лыжные гонки
Устюгов слил гонку ветеранам-марафонцам. Стоит волноваться перед ОИ?
Реклама
Ad
Реклама
Ad