Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе перед Олимпиадой в Пекине отметила прогресс женской сборной.

«Безусловно, наши девчонки понимают, что бороться можно со всеми. Времена, когда я их называла тумбочками и табуретками, в целом, закончились. Сейчас они, может, еще не овчарки, но уже собаки, которые могут хорошо кусать. Комплимент ли слово «собаки»? Конечно. Мне кажется, девчонки должны прыгать от счастья, что наконец-то Елена Валерьевна их так называет», – рассказала Вяльбе.

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