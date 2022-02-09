Белорусская лыжница Дарья Долидович покинула Беларусь вместе с семьей после отстранения от международных соревнований за политические взгляды. Об этом сообщил ее отец, семикратный участник Олимпийских игр Сергей Долидович.
«Дарью лишили права участвовать в соревнованиях. Я не вижу возможности для продолжения ее карьеры в Беларуси. Нас могут обвинить в проведении демонстрации и выкрикивании лозунгов, а потом просто посадить в тюрьму. Три месяца назад я даже в страшном сне не мог представить, что в конечном итоге покину свою страну», – сказал Долидович.
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«Я планировала закончить школу в Беларуси, но родители сказали, что мы переезжаем. Я расстроена, конечно. Было бы проще остаться на несколько месяцев и закончить школу», – добавила 17-летняя Дарья.
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Долидович и еще одну лыжницу, Светлану Андриюк, отстранили от международных соревнований за политическую позицию. Им запретили выступать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду, у них не было возможности отобраться на Игры. По словам спортсменок, в декабре Белорусский лыжный союз деактивировал их FIS-коды, необходимые для участия в соревнованиях.
Лыжник Тимо Грёнлунд так хотел выступать на Олимпиаде, что сменил Финляндию на Боливию. Пекин-2022 – его вторые Игры.
Источник: Reuters
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