Белорусская лыжница Дарья Долидович покинула Беларусь вместе с семьей после отстранения от международных соревнований за политические взгляды. Об этом сообщил ее отец, семикратный участник Олимпийских игр Сергей Долидович.

«Дарью лишили права участвовать в соревнованиях. Я не вижу возможности для продолжения ее карьеры в Беларуси. Нас могут обвинить в проведении демонстрации и выкрикивании лозунгов, а потом просто посадить в тюрьму. Три месяца назад я даже в страшном сне не мог представить, что в конечном итоге покину свою страну», – сказал Долидович.

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«Я планировала закончить школу в Беларуси, но родители сказали, что мы переезжаем. Я расстроена, конечно. Было бы проще остаться на несколько месяцев и закончить школу», – добавила 17-летняя Дарья.

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Долидович и еще одну лыжницу, Светлану Андриюк, отстранили от международных соревнований за политическую позицию . Им запретили выступать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду, у них не было возможности отобраться на Игры. По словам спортсменок, в декабре Белорусский лыжный союз деактивировал их FIS-коды, необходимые для участия в соревнованиях.

Лыжник Тимо Грёнлунд так хотел выступать на Олимпиаде, что сменил Финляндию на Боливию . Пекин-2022 – его вторые Игры.

Источник: Reuters

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