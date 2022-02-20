Гонка на 30 км – пожалуй, самое непростое испытание для лыжниц на Олимпийских играх в Пекине, особенно в последний день соревнований. Непобедимая Тереза Йохауг завоевала третью золотую олимпийскую медаль. На втором месте пришла американка Джессика Диггинс. После финиша спортсменка упала и какое-то время даже не двигалась. Оказывается почти половину дистанции лыжница бежала только на морально-волевых.

Что произошло с Диггинс?

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После гонки тренер американской сборной и пресс-атташе закутали Джесси в национальный флаг и под руки увели серебряную призерку Олимпиады. Когда Джессике стало легче, она объяснила, что на протяжении всей дистанции чувствовала себя отвратительно. И все из-за того, что буквально накануне чем-то отравилась. Все, что ела Диггинс выходило из нее обратно, а слабость не давала даже спокойно перемещаться по номеру. Но даже несмотря на все трудности, Джесси просто в восторге от гонки и рада, что смогла преодолеть себя.

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Гонка вышла эмоциональной. Это была одна их самых сложных вещей, что я делала за свою жизнь, особенно потому, что 30 часов назад у меня было пищевое отравление. Именно поэтому я думала, что умру на финише.

Кроме того, спортсменка заявила, что уже на 17-м километре у нее свело ноги и доезжала она за счет прекрасной работы лыж и поддержки болельщиков.

Джессика Диггинс Фото: Getty Images

Теперь у Джесси есть полный комплект олимпийских наград: в Пхенчхане она взяла золото в командном спринте, эффектно выиграв финишный спурт, а в Пекине добавила серебро и бронзу. С этой Олимпиады спортсменка уезжает в статусе самой титулованной американской лыжницы в истории.

Кому еще было плохо на Олимпиаде?



Из-за похожих симптомов сошел с дистанции Йоханнес Клебо. Он тоже рассказывал после гонки, что целую ночь не слезал с унитаза и не мог спокойно выспаться и восстановиться перед стартом.

На Олимпийских играх со здоровьем не заладилось у Ингрид Тандревольд. Норвежка сильно напугала всех в гонке преследования, когда рухнула без памяти сразу за финишной чертой и была срочно эвакуирована с трассы. Согласно одной из версий, причина обморока Тандревольд – сердечная аритмия. Однако врачи сборной Норвегии уверяют, что никаких кардиологических проблем у спортсменки не было и нет, а виной всему гипогликемический криз – состояние, при котором на фоне стресса, физической усталости или каких-то заболеваний резко снижается уровень глюкозы в крови.

Ингрид Тандревольд Фото: Imago

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