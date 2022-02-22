Комментатор Кирилл Набутов поделился мнением об отстранениях спортсменов в связи с допингом. Набутов не видит в этом антироссийского заговора – в интервью Владимиру Познеру он на примерах объяснил, почему.

– В этой всей допинговой истории вы не улавливаете антирусского душка? В конце концов, допинг бывает не только у наших спортсменов.

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– Я хочу напомнить, что мимо прошлой Олимпиады пролетела Тереза Йохауг. Это такой микроб на ножках норвежский, который чемпион и в лыжах, и в беге на 10 тысяч метров. У нее нашли нехороший препарат, сначала ей дали бан, который по сроку заканчивался до Олимпиады, а потом его увеличили. А официально дело было в том, что она пользовалась помадой для губ, в состав которой входил запрещенный препарат, а врач, который ей дал, не предупредил. Ее отстранили. Другая великая норвежка – Марит Бьорген. Такая, мужик как бы в юбке. Она уже сейчас закончила выступать. Она тоже попадала на бан, и такие случаи были с иностранцами всякими разными. Только что украинская лыжница (биатлонистка – Eurosport) пролетела на Олимпийских играх, поэтому я не согласен, что это чисто антирусская история, – сказал Набутов.

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Источник: Первый канал.

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