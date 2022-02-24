Лыжные гонки стали флагманом российского спорта на Олимпийских играх в Пекине: лыжники взяли четыре золотых медали из шести побед олимпийской команды России, в трех поучаствовал Александр Большунов. Помимо наград высшего достоинства, русские завоевали четыре серебра и три бронзы, по общему числу медалей обогнав даже сборную Норвегии (11 против 8).

Лыжную федерацию по праву называют лучшей спортивной организацией в стране, а Елену Вяльбе – лучшим зимним функционером. Это заслуженно: Елена Валерьевна одобрила и поддерживает отличную систему с разделением сборной на смешанные тренировочные группы с разными подходами, и каждая дала результат – медали завоевали лыжники Юрия Бородавко, Маркуса Крамера, Егора Сорина и Олега Перевозчикова.

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«Теперь вам понятно, наконец, что побеждает система?! – разразилась постом олимпийская чемпионка эстафеты Вероника Степанова после победы. – Система подготовки лыжников, которую создала Елена Валерьевна, которую поддерживает государство и делом, и словом?! В которой отдают силы, умения тысячи тренеров на местах, растя новых Большуновых, Устюговых, Ступак, Непряевых и да, Степановых? Нам есть, чем гордиться, мы должны гордиться сегодняшними успехами!»

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Но у системы Вяльбе есть ошибки – те, которые сложно заметить в условиях пекинской результативности, но которые есть и которые лучше не игнорировать. Ведь системы и корпорации рушатся именно из-за мелких помарок. Так в чем проблема победоносных на первый взгляд русских лыж?

Отсутствие спринтерской группы

Четыре года назад, после завершения олимпийского сезона-2017/18, сборную России покинул Юрий Каминский – тренер, под руководством которого проходила подготовка спринтерской команды. В 2010 году золото и серебро Олимпиады в спринте взяли Никита Крюков и Александр Панжинский, в 2013-м Крюков стал чемпионом мира в личной гонке и в командной вместе с Алексеем Петуховым, а через пять лет взял третий титул – уже с Сергеем Устюговым (который тренировался у Крамера).

Несмотря на эти успехи, Вяльбе посчитала наличие спринтерской группы нецелесообразной и расформировала ее, объявив курс на универсализм. Сперва казалось, что это круто: лыжников-монстров, которые одинаково хорошо бегают и спринт, и дистанцию, России давно не хватало. Но Устюгов блистал и там, и там, позже такие же результаты стал демонстрировать Александр Большунов. А потом приключился чемпионат мира 2021 года – и изменил мнение.

Оказалось, что универсализм – это прекрасно для борьбы за победу на «Тур де Ски» и в общем зачете Кубка мира. Но для золотых медалей главных стартов необходима точечная подготовка: в Оберстдорфе-2021 норвежцы отдали Большунову только одно золото, а сами выкосили те гонки, к которым готовились целенаправленно.

Александр Большунов плачет после финиша марафона на ЧМ-2021 Фото: Getty Images

«Мне кажется, это было неправильным решением, – так высказался о расформировании группы Каминского Александр Панжинский в интервью Eurosport.ru . – Возможно, в последние годы работы Юрия Михайловича результаты начали проседать, но именно расформирование группы было неверным решением. Возможно, нужно было немного изменить методику подготовки, но оставить спринтерскую команду, в которой акцент бы делался именно на спринтерские гонки, где отрабатывались бы больше именно тактические, позиционные, контактные взаимодействия. Это дало бы большую скамейку запасных именно на спринтерские гонки – сейчас она у нас маленькая, в отличие от дистанционных гонок. Это удручает. Если один-два лидера не выступают, то бежать спринт некому. Спринтерская команда решила бы этот вопрос».

Можно возразить, что все спринтерские гонки все равно взял бы уникум Йоханнес Клебо. Но не будь Клебо, норвежцы бы подготовили другого спринтера – например, Эрика Валнеса – и не факт, что Россия смогла бы бороться с ним на равных. По итогам Пекина у российских спринтеров нет даже вторых мест за Йоханнесом: Александр Терентьев взял бронзу в личной гонке, в команднике Россия уступила еще и финнам, как и год назад на ЧМ-2021.

Одинаковые тренировочные планы у Бородавко

Юрий Бородавко – консервативный тренер, с небольшими перерывами (в том числе из-за допинг-бана) работающий в системе сборной России с 1994 года. Бородавко тренировал олимпийского чемпиона Турина-2006 Евгения Дементьева, работал с Александром Легковым и Максимом Вылегжаниным в начале их карьеры. На ОИ-2022 золотые медали взяли Большунов, Денис Спицов и Алексей Червоткин. И Спицов уже в нескольких интервью намекнул, что не всегда согласен с тренером.

«Бывает, что Бородавко иногда перегружает», – заявил 25-летний лыжник после серебряной медали скиатлона и порадовался, что тренер находится в Красноярске и еще не прилетел на Олимпиаду.

Денис Спицов Фото: Getty Images

После Игр у Спицова спросили, не обсуждал ли он с Бородавко возможное снижение нагрузок из-за проблем со здоровьем. «С Юрием Викторовичем сложно о таком разговаривать. Он ответит: смотри, раз Большунов выполняет – значит, все могут это выдержать. Вы просто не хотите этого делать! На самом деле, у нас с Бородавко возникало много споров и разногласий. Даже, наверное, слишком много. Его можно переубедить. Только результатом».

Но Большунов и Наталья Непряева – уникумы в сборной России, и возможности их организмов превышают возможности тех лыжников, которые занимаются с ними в одной группе. Еще один яркий пример, помимо Спицова – Яна Кирпиченко, которую перед сезоном-2020/21 Вяльбе исключила из состава на централизованную подготовку. Лыжница готовилась с личным тренером в сборной региона и показала отличный уровень, став серебряным призером чемпионата мира в эстафете. Для подготовки к олимпийскому сезону ее зачислили в группу Бородавко, и Яна не переварила нагрузки. Лучшим результатом в личной гонке сезона-2021/22 стало 27-е место.

Противоположный тренерский подход – у Егора Сорина, который привел к золотой эстафетной медали свою жену Татьяну и Веронику Степанову. 36-летний тренер до получения собственной группы работал под началом Маркуса Крамера и впитал европейские методики. Кейс Степановой, которую планомерно вели к четвертому этапу эстафеты – лучшее подтверждение скиллов Сорина. Молодую лыжницу не перегрузили и сняли с «Тур де Ски» при возникновении малейшего недомогания.

Решить эту проблему Вяльбе тоже может хотя бы попытаться – если все старшие тренеры сборной соберутся на круглый стол и поделятся методиками друг с другом.

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