25 февраля на чемпионате мира среди юниоров в Норвегии лыжницы пробежали классическую гонку на пять километров с раздельного старта.

Победила младшая сестра Натальи Непряевой – Дарья, которая на 2,9 секунды опередила свою соотечественницу Елизавету Бекишеву. Тройку замкнула норвежка Эмма Мёрк (+4,0).

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