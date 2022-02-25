25 февраля на чемпионате мира среди юниоров в Норвегии лыжницы пробежали классическую гонку на пять километров с раздельного старта.
Победила младшая сестра Натальи Непряевой – Дарья, которая на 2,9 секунды опередила свою соотечественницу Елизавету Бекишеву. Тройку замкнула норвежка Эмма Мёрк (+4,0).
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