FIS не планирует запрещать российским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации.
25 февраля FIS объявила, что на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, не будет флага и гимна России, а будут использоваться флаг и гимн FIS, но отстранения не накладывала. 26 февраля сайт NRK разместил заявление Норвежской ассоциации лыжных видов спорта о нежелательности участия российских спортсменов в соревнованиях на территории Норвегии.
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«Совет FIS четко изложил позицию федерации в отношении участия России во всех мероприятиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта», – заявили в пресс-службе.
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Источник: ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIS.
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