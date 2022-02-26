FIS не планирует запрещать российским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

25 февраля FIS объявила, что на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, не будет флага и гимна России, а будут использоваться флаг и гимн FIS, но отстранения не накладывала. 26 февраля сайт NRK разместил заявление Норвежской ассоциации лыжных видов спорта о нежелательности участия российских спортсменов в соревнованиях на территории Норвегии.

Ad

«Совет FIS четко изложил позицию федерации в отношении участия России во всех мероприятиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта», – заявили в пресс-службе.

Лахти Ретивых отстал в финале спринта и финишировал 5-м ЧАС НАЗАД

Норвегия – о российских лыжниках: «Мы не хотим их участия на этапе Кубка мира в Драммене и Холменколлене»

Лахти Российские лыжники – без медалей в спринте, победили Сундлинг и Клебо 2 ЧАСА НАЗАД