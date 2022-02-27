Норвежец Синдре Скар не поддержал идею отстранения российских лыжников от международных соревнований. Он считает, что члены сборной России не должны нести ответственность за политические действия.

«Конечно, я стопроцентно против того, что сейчас происходит в отношениях России и Украины. Но наличие у спортсменов российского паспорта не означает, что их надо наказывать и лишать возможности заниматься своей работой. Это несколько несправедливо», – заявил лыжник.

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Ранее FIS разместила заявление о том, что российские лыжники будут допущены до всех соревнований под эгидой организации, но без флага и гимна. Норвежская федерация сделала запрос о недопуске русских к мероприятиям на территории страны, на что получила отказ.

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Источник: NRK.

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