Лыжники из России досрочно завершили международные выступления в сезоне-2021/22. Об этом рассказала президент федерации лыжных гонок страны Елена Вяльбе, которая отметила, что спортсмены будут соревноваться на внутрироссийских стартах.

«Международный сезон для нас закончен. Будем участвовать во внутрироссийских соревнованиях. Будем ли вместо этапов Кубка мира организовывать какие-то старты, решим вместе с министерством спорта», – заявила Вяльбе.

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За четыре этапа до конца сезона Александр Большунов занимает второе место за Йоханнесом Клебо в общем зачете Кубка мира, опережая Ийво Нисканена на 293 балла. Наталья Непряева лидирует у женщин, ее отрыв от американки Джессики Диггинс – 278 баллов.

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