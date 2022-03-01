Александр Большунов дважды подряд выигрывал общий зачет Кубок мира, но в сезоне-2021/22 поставил все на Олимпиаду и проиграл Йоханнесу Клебо «Тур де Ски» – важнейший очковый актив, дающий 400 баллов. Но женский «Тур» выиграла Наталья Непряева и возглавила тотал. В Лахти она оторвалась от преследовательниц, но российские лыжники не выступят на заключительных этапах Кубка мира по решению FIS. Сможет ли Непряева все-таки выиграть «БХГ»?

Как выглядит общий зачет Кубка мира?

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Наталья Непряева (Россия) – 973 балла

Джессика Диггинс (США) – 695

Эбба Андерссон (Швеция) – 688

Лахти Йохауг высказалась за отстранение российских лыжников от Кубка мира ВЧЕРА В 15:13

Наталья Непряева Фото: Getty Images

Сколько гонок осталось до конца сезона?

Точно известно, что состоятся четыре полноценные личные гонки:

спринт классическим стилем в Драммене,

масс-старт на 30 км классическим стилем в Осло,

спринт классическим стилем в Фалуне,

гонка на 10 км свободным стилем в Фалуне.

Также были запланированы три гонки (спринт коньком, масс-старт на 10 км коньком и классический пасьют) на финале Кубка мира в Тюмени, но Россия лишилась права на проведение турнира. Пока неизвестно, будет ли финал отменен вовсе, или же FIS найдет альтернативное место для соревнований.

Не исключены оба варианта: международная лыжная федерация не искала замену отмененным из-за коронавируса предолимпийским Ле Русс и Планице, но недавно власти шведского Эстерсунда заявили FIS, что не предоставят городские арены для проведения финала в случае участия российских спортсменов. Следовательно, FIS все-таки ведет поиски новой локации.

Наталья Непряева, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Какие шансы у Непряевой сохранить отрыв?

Отрыв от Диггинс – 278 очков, от Андерссон – 285. Если финал Кубка мира не состоится и сезон закончится досрочно, то останется разыграть 400 очков. В спринтах Непряевой помогут шведки Далквист и Сундлинг, на дистанции – Тереза Йохауг. К тому же, Диггинс слаба в классике (а осталось три классические гонки из четырех), а Андерссон – в спринтах и масс-стартах.

Шведка точно не отыграет отставание от Непряевой за четыре гонки: она не выступит в Драммене, и даже если заявится на спринт в Фалуне, то с большой долей вероятности получит ноль очков. И даже две победы в дистанционных гонках (что вряд ли случится) не позволят ей догнать Наталью. Шансы Диггинс чуть выше, но скорее всего ей также не удастся возглавить общий зачет.

Но если FIS проведет финал Кубка мира хотя бы из двух гонок – «БХГ» во второй раз подряд должен уйти Джессике Диггинс. Она достаточно универсальна как в спринте, так и на дистанции.

Лахти Российские лыжники – без медалей в спринте, победили Сундлинг и Клебо 26/02/2022 В 14:25